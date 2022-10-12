https://ria.ru/20221012/gazprom-1823360877.html

Миллер провел встречу с министром энергетики Турции

Миллер провел встречу с министром энергетики Турции - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер провел встречу с министром энергетики Турции

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:46

2022-10-12T13:46

2022-10-12T13:47

экономика

алексей миллер

турция

газпром

россия

турецкий поток

голубой поток

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания."Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.Природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".Встреча состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822982258.html

турция

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алексей миллер, турция, газпром, россия, турецкий поток, голубой поток