https://ria.ru/20221012/gazprom-1823360877.html
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:46
2022-10-12T13:46
2022-10-12T13:47
экономика
алексей миллер
турция
газпром
россия
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания."Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.Природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".Встреча состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822982258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, турция, газпром, россия, турецкий поток, голубой поток
Экономика, Алексей Миллер, Турция, Газпром, Россия, Турецкий поток, Голубой поток
13:46 12.10.2022 (обновлено: 13:47 12.10.2022)
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции
Глава "Газпрома" Миллер и министр энергетики Турции Донмез обсудили сотрудничество