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Миллер провел встречу с министром энергетики Турции - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер провел встречу с министром энергетики Турции
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:46
2022-10-12T13:47
экономика
алексей миллер
турция
газпром
россия
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания."Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.Природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".Встреча состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, алексей миллер, турция, газпром, россия, турецкий поток, голубой поток
Экономика, Алексей Миллер, Турция, Газпром, Россия, Турецкий поток, Голубой поток
13:46 12.10.2022 (обновлено: 13:47 12.10.2022)
 
Миллер провел встречу с министром энергетики Турции

Глава "Газпрома" Миллер и министр энергетики Турции Донмез обсудили сотрудничество

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания.
"Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере", — говорится в сообщении на канале компании в мессенджере Telegram.
Природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".
Встреча состоялась в рамках Российской энергетической недели, которая проходит в Москве 12–14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 04:25
Эрдоган: Турция начала работу по обеспечению энергобезопасности Европы
 
ЭкономикаАлексей МиллерТурцияГазпромРоссияТурецкий потокГолубой поток
 
 
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