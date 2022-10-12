https://ria.ru/20221012/gaz-1823535147.html

Треть российского газа в Венгрию будет перенаправлено на "Турецкий поток"

Треть российского газа в Венгрию будет перенаправлено на "Турецкий поток" - РИА Новости, 12.10.2022

Треть российского газа в Венгрию будет перенаправлено на "Турецкий поток"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт из-за проблем на северном маршруте получал только 30% от изначального объема газа из РФ через Австрию, по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:32

2022-10-12T21:32

2022-10-12T22:15

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт из-за проблем на северном маршруте получал только 30% от изначального объема газа из РФ через Австрию, по договоренности с "Газпромом" весь этот объем перенаправляется на южный маршрут через "Турецкий поток"."На основании долгосрочного договора (с "Газпромом") мы покупали меньшее количество газа из России по маршруту через Австрию, который из-за проблем на северных газопроводах сейчас действует только процентов на 30%. Сегодня мы договорились, что изначальный объем газа, поступающий в Венгрию из РФ через северное направление, перенаправить на южное направление", - сказал Сийярто, трансляция его выступления велась в соцсетях.Он подчеркнул, что "Турецкий поток" остается единственным надежным для Венгрии газопроводом, по которому поступает 100% запланированных объемов и что решение РФ перенаправить поставки газа в Европу с северного маршрута на юг Венгрия приветствует, поскольку оно усиливает безопасность энергоснабжения Будапешта.Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объёмов российского газа на венгерский рынок. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет ежедневно поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823532236.html

https://ria.ru/20221010/putin-1822774810.html

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венгрия, россия, группа газ, австрия