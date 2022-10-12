https://ria.ru/20221012/gaz-1823532236.html

Миллер и глава МИД Венгрии обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и глава МИД Венгрии обсудили сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер и глава МИД Венгрии обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках международного форума "Российская энергетическая... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:19

2022-10-12T21:19

2022-10-12T21:19

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере, сообщается на официальном Telegram-канале "Газпрома"."Алексей Миллер и Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.В ходе встречи было отмечено, что газ "Газпрома" надежно поставляется в Венгрию через газопровод "Турецкий поток" и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы.Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провёл переговоры главой МИД России Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объёмов российского газа на венгерский рынок. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет ежедневно поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа через "Турецкий поток" и Сербию.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/potok-1823438500.html

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