https://ria.ru/20221012/gaz-1823525459.html
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ - РИА Новости, 12.10.2022
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ
Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:45
2022-10-12T20:45
2022-10-12T20:45
цены на нефть
кадри симсон
прага
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_7a0b323bfcb689db2ffd90f004008a32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.По ее словам, ЕК хочет вести переговоры с поставщиками-международными партнерами ЕС по снижению цен на газ. Однако если они затянутся, Евросоюзу нужно будет иметь временный механизм ограничения стоимости этого топлива. Предложения на этот счет ЕК намерена представить на следующей неделе."Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок", - сказала Симсон.Страны ЕС летом договорились добровольно снижать спрос на "голубое топливо". Тогда же в законодательстве ЕС появилась опция сокращать его в обязательном порядке. При этом Еврокомиссия, по словам Симсон, пока не видит необходимости прибегать к этой мере.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823515886.html
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822767519_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d48a49a646e7c4153a7d1b1dad10d3c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Кадри Симсон, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ
Еврокомиссар Симсон: Евросоюзу необходимо еще больше сократить спрос на голубое топливо
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
По ее словам, ЕК хочет вести переговоры с поставщиками-международными партнерами ЕС по снижению цен на газ. Однако если они затянутся, Евросоюзу нужно будет иметь временный механизм ограничения стоимости этого топлива. Предложения на этот счет ЕК намерена представить на следующей неделе.
"Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок", - сказала Симсон.
Страны ЕС летом договорились добровольно снижать спрос на "голубое топливо". Тогда же в законодательстве ЕС появилась опция сокращать его в обязательном порядке. При этом Еврокомиссия, по словам Симсон, пока не видит необходимости прибегать к этой мере.