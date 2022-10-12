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Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ - РИА Новости, 12.10.2022
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Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ - РИА Новости, 12.10.2022
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ
Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:45
2022-10-12T20:45
цены на нефть
кадри симсон
прага
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.По ее словам, ЕК хочет вести переговоры с поставщиками-международными партнерами ЕС по снижению цен на газ. Однако если они затянутся, Евросоюзу нужно будет иметь временный механизм ограничения стоимости этого топлива. Предложения на этот счет ЕК намерена представить на следующей неделе."Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок", - сказала Симсон.Страны ЕС летом договорились добровольно снижать спрос на "голубое топливо". Тогда же в законодательстве ЕС появилась опция сокращать его в обязательном порядке. При этом Еврокомиссия, по словам Симсон, пока не видит необходимости прибегать к этой мере.
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цены на нефть, кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз
Цены на нефть, Кадри Симсон, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз
20:45 12.10.2022
 
Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ

Еврокомиссар Симсон: Евросоюзу необходимо еще больше сократить спрос на голубое топливо

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
По ее словам, ЕК хочет вести переговоры с поставщиками-международными партнерами ЕС по снижению цен на газ. Однако если они затянутся, Евросоюзу нужно будет иметь временный механизм ограничения стоимости этого топлива. Предложения на этот счет ЕК намерена представить на следующей неделе.
"Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок", - сказала Симсон.
Страны ЕС летом договорились добровольно снижать спрос на "голубое топливо". Тогда же в законодательстве ЕС появилась опция сокращать его в обязательном порядке. При этом Еврокомиссия, по словам Симсон, пока не видит необходимости прибегать к этой мере.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 19:57
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
 
Цены на нефтьКадри СимсонПрагаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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