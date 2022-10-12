https://ria.ru/20221012/gaz-1823525459.html

Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ

Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ - РИА Новости, 12.10.2022

Еврокомиссия посоветовала странам ЕС еще больше сократить спрос на газ

Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:45

2022-10-12T20:45

2022-10-12T20:45

цены на нефть

кадри симсон

прага

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюзу необходимо еще больше снизить спрос на "голубое топливо", сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.По ее словам, ЕК хочет вести переговоры с поставщиками-международными партнерами ЕС по снижению цен на газ. Однако если они затянутся, Евросоюзу нужно будет иметь временный механизм ограничения стоимости этого топлива. Предложения на этот счет ЕК намерена представить на следующей неделе."Любое вмешательство на газовый рынок требует дополнительного сокращения спроса на газ. Это не самая приятная вещь, но необходимость, чтобы обеспечить безопасность снабжения в контексте вмешательства на рынок", - сказала Симсон.Страны ЕС летом договорились добровольно снижать спрос на "голубое топливо". Тогда же в законодательстве ЕС появилась опция сокращать его в обязательном порядке. При этом Еврокомиссия, по словам Симсон, пока не видит необходимости прибегать к этой мере.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823515886.html

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз