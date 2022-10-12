https://ria.ru/20221012/gaz-1823522679.html
ЕС утверждает, что заменит большую часть выбывшего с рынка российского газа
ЕС утверждает, что заменит большую часть выбывшего с рынка российского газа - РИА Новости, 12.10.2022
ЕС утверждает, что заменит большую часть выбывшего с рынка российского газа
Евросоюз сумел заменить большую часть выбывшего с его рынка российского газа другими поставками, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:27
2022-10-12T20:27
2022-10-12T21:24
экономика
кадри симсон
прага
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз сумел заменить большую часть выбывшего с его рынка российского газа другими поставками, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Мы смогли заменить большую часть потерянного российского газа альтернативными поставками", - сказала она.При этом на той же пресс-конференции она также сказала, что ЕС "обратился к надёжным поставщикам и пока что ему удалось заменить все объёмы, которые остановила Россия, через альтернативные поставки".
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экономика, кадри симсон, прага, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Кадри Симсон, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия
20:27 12.10.2022 (обновлено: 21:24 12.10.2022)
ЕС утверждает, что заменит большую часть выбывшего с рынка российского газа
Еврокомиссия: ЕС заменит большую часть выбывшего с рынка газа из России другими поставками