https://ria.ru/20221012/gaz-1823512399.html

Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов

Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2022

Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов

Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:37

2022-10-12T19:37

2022-10-12T19:38

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Страны-члены принимают меры с конца июля, когда мы договорились, что мы должны позволить им внедрять добровольные схемы. По последним данным, мы достигли снижения потребления газа на 10%", - сказала она.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html

прага

европа

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Владимир Лаврентьев

кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа, природный газ