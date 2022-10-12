https://ria.ru/20221012/gaz-1823512399.html
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2022
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов
Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:37
2022-10-12T19:37
2022-10-12T19:38
кадри симсон
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природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Страны-члены принимают меры с конца июля, когда мы договорились, что мы должны позволить им внедрять добровольные схемы. По последним данным, мы достигли снижения потребления газа на 10%", - сказала она.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа, природный газ
Кадри Симсон, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Европа, Природный газ
19:37 12.10.2022 (обновлено: 19:38 12.10.2022)
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов
Еврокомиссар Симсон заявила, что Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов