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Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2022
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Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов - РИА Новости, 12.10.2022
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов
Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:37
2022-10-12T19:38
кадри симсон
прага
еврокомиссия
евросоюз
в мире
европа
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Страны-члены принимают меры с конца июля, когда мы договорились, что мы должны позволить им внедрять добровольные схемы. По последним данным, мы достигли снижения потребления газа на 10%", - сказала она.
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кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз, в мире, европа, природный газ
Кадри Симсон, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Европа, Природный газ
19:37 12.10.2022 (обновлено: 19:38 12.10.2022)
 
Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов

Еврокомиссар Симсон заявила, что Евросоюз снизил потребление газа на десять процентов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз сократил потребление "голубого топлива" на 10% благодаря мерам государств союза, предпринятым в этом направлении, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Праге, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
"Страны-члены принимают меры с конца июля, когда мы договорились, что мы должны позволить им внедрять добровольные схемы. По последним данным, мы достигли снижения потребления газа на 10%", - сказала она.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:45
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
 
Кадри СимсонПрагаЕврокомиссияЕвросоюзВ миреЕвропаПриродный газ
 
 
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