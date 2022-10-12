https://ria.ru/20221012/gaz-1823511800.html
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:34
2022-10-12T19:34
2022-10-12T19:34
чехия
прага
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции после совета министров энергетики ЕС в Праге.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Мы хотим ускорить совместные закупки… чтобы обеспечить безопасность снабжения на следующую зиму, которая может быть еще более критической, нежели эта", - сообщил он.По его словам, среди министров энергетики государств союза есть общее согласие "о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа".
https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, прага, евросоюз, еврокомиссия
Чехия, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
Глава Минпромторга Чехии Сикела призвал Евросоюз ускорить совместные закупки газа
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции после совета министров энергетики ЕС в Праге.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии
.
"Мы хотим ускорить совместные закупки… чтобы обеспечить безопасность снабжения на следующую зиму, которая может быть еще более критической, нежели эта", - сообщил он.
По его словам, среди министров энергетики государств союза есть общее согласие "о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа".