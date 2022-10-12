Рейтинг@Mail.ru
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/gaz-1823511800.html
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа
Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:34
2022-10-12T19:34
чехия
прага
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции после совета министров энергетики ЕС в Праге.Трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Мы хотим ускорить совместные закупки… чтобы обеспечить безопасность снабжения на следующую зиму, которая может быть еще более критической, нежели эта", - сообщил он.По его словам, среди министров энергетики государств союза есть общее согласие "о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа".
https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чехия, прага, евросоюз, еврокомиссия
Чехия, Прага, Евросоюз, Еврокомиссия
19:34 12.10.2022
 
Чешский министр призвал ЕС ускорить совместные закупки газа

Глава Минпромторга Чехии Сикела призвал Евросоюз ускорить совместные закупки газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Следующая зима в Евросоюзе может оказаться "более критической", чем предстоящая, Евросоюзу стоит ускорить совместные закупки газа, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции после совета министров энергетики ЕС в Праге.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
"Мы хотим ускорить совместные закупки… чтобы обеспечить безопасность снабжения на следующую зиму, которая может быть еще более критической, нежели эта", - сообщил он.
По его словам, среди министров энергетики государств союза есть общее согласие "о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа".
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:45
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
 
ЧехияПрагаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала