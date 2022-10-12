https://ria.ru/20221012/gaz-1823509515.html

Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа

Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022

Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:19

2022-10-12T19:19

2022-10-12T19:19

чехия

прага

цены на нефть

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции, трансляция велась на сайте ЕК."Есть общее соглашение среди министров о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа", - сообщил он после встречи, которая прошла в Праге.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823391634.html

чехия

прага

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

чехия, прага, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия