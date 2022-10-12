https://ria.ru/20221012/gaz-1823509515.html
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа
Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:19
2022-10-12T19:19
2022-10-12T19:19
чехия
прага
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции, трансляция велась на сайте ЕК."Есть общее соглашение среди министров о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа", - сообщил он после встречи, которая прошла в Праге.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823391634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехия, прага, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия
Чехия, Прага, Цены на нефть, Евросоюз, Еврокомиссия
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа
Министры энергетики стран ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа