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Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022
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Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа - РИА Новости, 12.10.2022
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа
Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:19
2022-10-12T19:19
чехия
прага
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции, трансляция велась на сайте ЕК."Есть общее соглашение среди министров о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа", - сообщил он после встречи, которая прошла в Праге.
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чехия, прага, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия
Чехия, Прага, Цены на нефть, Евросоюз, Еврокомиссия
19:19 12.10.2022
 
Страны ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа

Министры энергетики стран ЕС согласились с необходимостью проводить общие закупки газа

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в среду в целом согласились с необходимостью проводить общие закупки газа в ЕС, сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции, трансляция велась на сайте ЕК.
"Есть общее соглашение среди министров о необходимости двигаться в сторону общих закупок газа", - сообщил он после встречи, которая прошла в Праге.
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