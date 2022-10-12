https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html

Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе

Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе

Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:45

2022-10-12T16:45

2022-10-12T16:49

экономика

европа

газпром

алексей миллер

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."На сегодняшний день совершенно другая логистика, совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. А это значит, что бремя, которое ляжет на подземные хранилища Европы, будет, по-видимому, значительно больше, чем в предыдущие годы", - добавил глава "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, газпром, алексей миллер, москва