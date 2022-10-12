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Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:45
2022-10-12T16:49
экономика
европа
газпром
алексей миллер
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."На сегодняшний день совершенно другая логистика, совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. А это значит, что бремя, которое ляжет на подземные хранилища Европы, будет, по-видимому, значительно больше, чем в предыдущие годы", - добавил глава "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, европа, газпром, алексей миллер, москва
Экономика, Европа, Газпром, Алексей Миллер, Москва
16:45 12.10.2022 (обновлено: 16:49 12.10.2022)
 
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе

Миллер: в ПХГ Европы в марте, по пессимистическому прогнозу, останется пять процентов газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Есть прогнозы как оптимистические, так и очень пессимистические. А очень пессимистические прогнозы говорят, что в марте в европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%", - сказал Миллер на пленарной сессии Российской экономической недели.
"На сегодняшний день совершенно другая логистика, совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. А это значит, что бремя, которое ляжет на подземные хранилища Европы, будет, по-видимому, значительно больше, чем в предыдущие годы", - добавил глава "Газпрома".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаЕвропаГазпромАлексей МиллерМосква
 
 
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