https://ria.ru/20221012/gaz-1823438068.html
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:45
2022-10-12T16:45
2022-10-12T16:49
экономика
европа
газпром
алексей миллер
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."На сегодняшний день совершенно другая логистика, совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. А это значит, что бремя, которое ляжет на подземные хранилища Европы, будет, по-видимому, значительно больше, чем в предыдущие годы", - добавил глава "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, газпром, алексей миллер, москва
Экономика, Европа, Газпром, Алексей Миллер, Москва
16:45 12.10.2022 (обновлено: 16:49 12.10.2022)
Миллер рассказал о пессимистическом прогнозе по запасам газа в Европе
Миллер: в ПХГ Европы в марте, по пессимистическому прогнозу, останется пять процентов газа
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пессимистические прогнозы говорят, что в марте в подземных хранилищах газа Европы останется только 5% "голубого топлива", заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Есть прогнозы как оптимистические, так и очень пессимистические. А очень пессимистические прогнозы говорят, что в марте в европейских хранилищах на период окончания отбора газа в марте 2023 года останется около 5%", - сказал Миллер на пленарной сессии Российской экономической недели.
"На сегодняшний день совершенно другая логистика, совершенно другие источники газоснабжения европейского рынка. А это значит, что бремя, которое ляжет на подземные хранилища Европы, будет, по-видимому, значительно больше, чем в предыдущие годы", - добавил глава "Газпрома".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.