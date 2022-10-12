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Диверсификация не означает отказа от российского газа, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 12.10.2022
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Диверсификация не означает отказа от российского газа, заявил МИД Венгрии
Диверсификация не означает отказа от российского газа, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 12.10.2022
Диверсификация не означает отказа от российского газа, заявил МИД Венгрии
Диверсификация источников энергии не означает отказа от российского газа для Европы, выразил мнение глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:19
2022-10-12T15:43
венгрия
мид венгрии
евросоюз
группа газ
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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Диверсификация источников энергии не означает отказа от российского газа для Европы, выразил мнение глава венгерского МИД Петер Сийярто."Правительство Венгрии поддерживает идею диверсификации источников энергии, но это означает не отказ от российских энергоносителей, а привлечение как можно большего числа источников, например, за счет увеличения количества газа из Азербайджана и расширения мощностей Трансадриатического трубопровода", - сказала Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС, трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, вместо "политизированных, идеологизированных предложений" нужно строить как можно больше трубопроводов и СПГ-терминалов, развивать инфраструктуру, потому что это реальное решение". Сийярто также подчеркнул, что Венгрия "сделала всю домашнюю работу" в этом вопросе.
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венгрия, мид венгрии, евросоюз, группа газ
Венгрия, МИД Венгрии, Евросоюз, Группа ГАЗ
15:19 12.10.2022 (обновлено: 15:43 12.10.2022)
 
Диверсификация не означает отказа от российского газа, заявил МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии: диверсификация не означает для ЕС отказа от российского газа

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Диверсификация источников энергии не означает отказа от российского газа для Европы, выразил мнение глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Правительство Венгрии поддерживает идею диверсификации источников энергии, но это означает не отказ от российских энергоносителей, а привлечение как можно большего числа источников, например, за счет увеличения количества газа из Азербайджана и расширения мощностей Трансадриатического трубопровода", - сказала Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС, трансляция выступления велась в соцсетях.
По его словам, вместо "политизированных, идеологизированных предложений" нужно строить как можно больше трубопроводов и СПГ-терминалов, развивать инфраструктуру, потому что это реальное решение". Сийярто также подчеркнул, что Венгрия "сделала всю домашнюю работу" в этом вопросе.
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