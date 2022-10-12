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Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 12.10.2022
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Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа
Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 12.10.2022
Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в страну, Москва сохраняет стабильность по... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:59
2022-10-12T15:11
экономика
цены на нефть
турция
россия
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в страну, Москва сохраняет стабильность по поставкам."…Мы, к счастью, в рамках долгосрочного газового соглашения не сталкивались с какими-либо проблемами с нашими поставщиками. У нас были сложные периоды, но мы всегда проходили их с достоинством, всегда Россия оставалась нашим надежным поставщиком. Я очень признателен моим российским коллегам за то, что они сохраняли эту стабильность и надежность", - сказал Донмёз, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, турция, россия
Экономика, Цены на нефть, Турция, Россия
14:59 12.10.2022 (обновлено: 15:11 12.10.2022)
 
Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа

Минэнерго Турции заявило, что Россия сохраняет стабильность при поставках газа

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в страну, Москва сохраняет стабильность по поставкам.
"…Мы, к счастью, в рамках долгосрочного газового соглашения не сталкивались с какими-либо проблемами с нашими поставщиками. У нас были сложные периоды, но мы всегда проходили их с достоинством, всегда Россия оставалась нашим надежным поставщиком. Я очень признателен моим российским коллегам за то, что они сохраняли эту стабильность и надежность", - сказал Донмёз, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:54
Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу, заявил Путин
 
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