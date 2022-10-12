https://ria.ru/20221012/gaz-1823392192.html

Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа

Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа - РИА Новости, 12.10.2022

Минэнерго Турции назвало Россию надежным поставщиком газа

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в страну, Москва сохраняет стабильность по... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:59

2022-10-12T14:59

2022-10-12T15:11

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турция

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в страну, Москва сохраняет стабильность по поставкам."…Мы, к счастью, в рамках долгосрочного газового соглашения не сталкивались с какими-либо проблемами с нашими поставщиками. У нас были сложные периоды, но мы всегда проходили их с достоинством, всегда Россия оставалась нашим надежным поставщиком. Я очень признателен моим российским коллегам за то, что они сохраняли эту стабильность и надежность", - сказал Донмёз, выступая на пленарном заседании "Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?" на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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турция

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, турция, россия