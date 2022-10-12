https://ria.ru/20221012/gaz-1823387713.html

Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии

Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии

Субсидировании цен на газ в Германии станет приговором для низкой инфляции, и более того, под удар ставится солидарность ЕС, заявил глава компании "Газпром"... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:48

2022-10-12T14:48

2022-10-12T15:07

экономика

цены на нефть

германия

евросоюз

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Субсидировании цен на газ в Германии станет приговором для низкой инфляции, и более того, под удар ставится солидарность ЕС, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в рамках Российской энергетической недели"Германия говорит о том, что они уже выделили 200 миллиардов евро на субсидирование цен на газ. Это значит безлимитное, без ограничений закачка газа в подземные хранилища, но газа очень, очень дорогого. Первый вывод, который следует, что это приговор низкой инфляции, просто приговор. Второе - то, что уже задействовано, говорит о том, что нет никакого европейского рынка газа. Это уже не рынок. И третье, вообще под удар ставится так называемая европейская солидарность", - сказал Миллер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823385808.html

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экономика, цены на нефть, германия, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022