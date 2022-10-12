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Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии
Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии
Субсидировании цен на газ в Германии станет приговором для низкой инфляции, и более того, под удар ставится солидарность ЕС, заявил глава компании "Газпром"... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:48
2022-10-12T15:07
экономика
цены на нефть
германия
евросоюз
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Субсидировании цен на газ в Германии станет приговором для низкой инфляции, и более того, под удар ставится солидарность ЕС, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в рамках Российской энергетической недели"Германия говорит о том, что они уже выделили 200 миллиардов евро на субсидирование цен на газ. Это значит безлимитное, без ограничений закачка газа в подземные хранилища, но газа очень, очень дорогого. Первый вывод, который следует, что это приговор низкой инфляции, просто приговор. Второе - то, что уже задействовано, говорит о том, что нет никакого европейского рынка газа. Это уже не рынок. И третье, вообще под удар ставится так называемая европейская солидарность", - сказал Миллер.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, цены на нефть, германия, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Цены на нефть, Германия, Евросоюз, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
14:48 12.10.2022 (обновлено: 15:07 12.10.2022)
 
Миллер высказался о субсидировании цен на газ в Германии

Миллер назвал субсидирование цен на газ в ФРГ угрозой солидарности ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкАлексей Миллер на V Восточном экономическом форуме
Алексей Миллер на V Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Алексей Миллер на V Восточном экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Субсидировании цен на газ в Германии станет приговором для низкой инфляции, и более того, под удар ставится солидарность ЕС, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер в рамках Российской энергетической недели
"Германия говорит о том, что они уже выделили 200 миллиардов евро на субсидирование цен на газ. Это значит безлимитное, без ограничений закачка газа в подземные хранилища, но газа очень, очень дорогого. Первый вывод, который следует, что это приговор низкой инфляции, просто приговор. Второе - то, что уже задействовано, говорит о том, что нет никакого европейского рынка газа. Это уже не рынок. И третье, вообще под удар ставится так называемая европейская солидарность", - сказал Миллер.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:44
Миллер процитировал песню во время комментирования идеи потолка цен на газ
 
ЭкономикаЦены на нефтьГерманияЕвросоюзФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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