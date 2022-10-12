https://ria.ru/20221012/gaz-1823385808.html
Миллер процитировал песню во время комментирования идеи потолка цен на газ
Миллер процитировал песню во время комментирования идеи потолка цен на газ - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер процитировал песню во время комментирования идеи потолка цен на газ
Глава "Газпрома" Алексей Миллер описал идею Европы ввести потолок цен на российский газ словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:44
2022-10-12T14:44
2022-10-12T15:11
европа
алексей миллер
экономика
цены на нефть
россия
газпром
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер описал идею Европы ввести потолок цен на российский газ словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь скрипучая"."Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен - ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни - "ледяной потолок, дверь скрипучая" и далее по тексту - не забывайте нашу русскую культуру, изучайте", - сказал Миллер."Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может", - подчеркнул глава "Газпрома"."Поэтому "ледяной потолок" - это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры", - заключил он.Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.
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европа, алексей миллер, экономика, цены на нефть, россия, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Европа, Алексей Миллер, Экономика, Цены на нефть, Россия, Газпром, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
14:44 12.10.2022 (обновлено: 15:11 12.10.2022)
Миллер процитировал песню во время комментирования идеи потолка цен на газ
Миллер вспомнил слова песни Хиля "Зима", говоря о европейском потолке цен на газ
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер описал идею Европы ввести потолок цен на российский газ словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима" - "потолок ледяной, дверь скрипучая".
"Вы знаете, когда слышишь такие предложения (введения потолка цен - ред.), то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни - "ледяной потолок, дверь скрипучая" и далее по тексту - не забывайте нашу русскую культуру, изучайте", - сказал Миллер.
"Надо понимать, что сегодня никакого принуждения производителей газа к тому или иному ценовому поведению нет и быть не может", - подчеркнул глава "Газпрома".
"Поэтому "ледяной потолок" - это очень образная картинка того, что это за предлагаемые меры", - заключил он.
Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России
, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.