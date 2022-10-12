https://ria.ru/20221012/gaz-1823384763.html
Миллер заявил, что в Европе обсуждают систему квот на потребление газа
Миллер заявил, что в Европе обсуждают систему квот на потребление газа - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер заявил, что в Европе обсуждают систему квот на потребление газа
Европа обсуждает систему квот по потреблению газа, но такой механизм вызывает большое сомнение, поскольку нет ни необходимой формулы, ни соответствующих... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:41
2022-10-12T14:41
2022-10-12T15:15
группа газ
европа
алексей миллер
экономика
москва
газпром
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Европа обсуждает систему квот по потреблению газа, но такой механизм вызывает большое сомнение, поскольку нет ни необходимой формулы, ни соответствующих критериев, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.До этого Миллер сообщил, что Европе может не хватать около 800 миллионов кубов газа в сутки при аномальных холодах. Поэтому аналитики, эксперты, профильные министерства и компании, которые работают на европейском рынке, готовят план мероприятий, как с этим справляться."Первое - предлагается введение системы квот. Системы квот, когда отсутствует формула квотирования, отсутствуют критерии квотирования. И в целом отсутствует механизм наказания тех, кто не выполняет эти предписания по квотам", - сказал он в рамках выступления на пятом международном форуме "Российская энергетическая неделя"."Очень большое сомнение вызывает такой механизм в пик осенне-зимнего периода", - заключил он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html
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группа газ, европа, алексей миллер, экономика, москва, газпром
Группа ГАЗ, Европа, Алексей Миллер, Экономика, Москва, Газпром
14:41 12.10.2022 (обновлено: 15:15 12.10.2022)
Миллер заявил, что в Европе обсуждают систему квот на потребление газа
Миллер: Европа обсуждает систему квот на потребление газа, но механизм вызывает сомнения
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Европа обсуждает систему квот по потреблению газа, но такой механизм вызывает большое сомнение, поскольку нет ни необходимой формулы, ни соответствующих критериев, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
До этого Миллер сообщил, что Европе может не хватать около 800 миллионов кубов газа в сутки при аномальных холодах. Поэтому аналитики, эксперты, профильные министерства и компании, которые работают на европейском рынке, готовят план мероприятий, как с этим справляться.
"Первое - предлагается введение системы квот. Системы квот, когда отсутствует формула квотирования, отсутствуют критерии квотирования. И в целом отсутствует механизм наказания тех, кто не выполняет эти предписания по квотам", - сказал он в рамках выступления на пятом международном форуме "Российская энергетическая неделя".
"Очень большое сомнение вызывает такой механизм в пик осенне-зимнего периода", - заключил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.