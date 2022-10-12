https://ria.ru/20221012/gaz-1823374420.html
Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования
Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования - РИА Новости, 12.10.2022
Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования
Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:18
2022-10-12T14:18
2022-10-12T14:38
экономика
природный газ
владимир путин
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах."Прошу правительство держать на контроле реализацию этой меры (поддержки оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах - ред.) – поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Президент также поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков."Вместе с тем, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка - это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет, мы уже тоже говорили об этом. Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это. О чем идет речь. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он добавил, что субсидия должна составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, природный газ, владимир путин, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Природный газ, Владимир Путин, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
14:18 12.10.2022 (обновлено: 14:38 12.10.2022)
Путин поручил регионам дать субсидии на покупку газового оборудования
Путин поручил регионам предоставить субсидии на покупку газового оборудования
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать поддержку оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах.
"Прошу правительство держать на контроле реализацию этой меры (поддержки оказания финпомощи гражданам на газификацию в регионах - ред.) – поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Президент также поручил региональным властям предоставить нуждающимся гражданам субсидию на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков.
"Вместе с тем, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка - это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет, мы уже тоже говорили об этом. Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это. О чем идет речь. Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Он добавил, что субсидия должна составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.