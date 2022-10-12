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Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках
Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках - РИА Новости, 12.10.2022
Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках
Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:11
2022-10-12T14:25
экономика
россия
сила сибири (газопровод)
голубой поток
владимир путин
турецкий поток
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин."Что касается добычи российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он уточнил, что по "Турецкому потоку" транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. "Не такой уж большой объем, но приличный", - отметил президент.
https://ria.ru/20221005/gazoprovod-1821766419.html
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экономика, россия, сила сибири (газопровод), голубой поток, владимир путин, турецкий поток
Экономика, Россия, Сила Сибири (газопровод), Голубой поток, Владимир Путин, Турецкий поток
14:11 12.10.2022 (обновлено: 14:25 12.10.2022)
 
Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках

Путин напомнил, что у России есть "Сила Сибири", "Турецкий" и "Голубой" потоки

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТехнологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения второй технологической линии Амурского ГПЗ
Технологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения второй технологической линии Амурского ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Технологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения второй технологической линии Амурского ГПЗ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается добычи российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Он уточнил, что по "Турецкому потоку" транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. "Не такой уж большой объем, но приличный", - отметил президент.
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ЭкономикаРоссияСила Сибири (газопровод)Голубой потокВладимир ПутинТурецкий поток
 
 
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