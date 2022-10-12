https://ria.ru/20221012/gaz-1823371154.html

Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках

Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках - РИА Новости, 12.10.2022

Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках

Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:11

2022-10-12T14:11

2022-10-12T14:25

экономика

россия

сила сибири (газопровод)

голубой поток

владимир путин

турецкий поток

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин."Что касается добычи российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Он уточнил, что по "Турецкому потоку" транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. "Не такой уж большой объем, но приличный", - отметил президент.

https://ria.ru/20221005/gazoprovod-1821766419.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сила сибири (газопровод), голубой поток, владимир путин, турецкий поток