14:11 12.10.2022 (обновлено: 14:25 12.10.2022)
Путин рассказал, как Россия может разместить газ на мировых рынках
Путин напомнил, что у России есть "Сила Сибири", "Турецкий" и "Голубой" потоки
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТехнологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения второй технологической линии Амурского ГПЗ
Технологические трубопроводы холодного блока установки газоразделения второй технологической линии Амурского ГПЗ . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия разместит свой газ на мировых рынках, для этого есть "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается добычи российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках, подтверждают свою эффективность такие проекты, как "Сила Сибири", "Турецкий поток", у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка еще и "Голубой поток", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Он уточнил, что по "Турецкому потоку" транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. "Не такой уж большой объем, но приличный", - отметил президент.
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