https://ria.ru/20221012/gaz-1823336898.html

Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа

Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа - РИА Новости, 12.10.2022

Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа

Шахтинский городской суд назначил судебный штраф по 25 тысяч рублей депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату и инженеру Антону... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:31

2022-10-12T12:31

2022-10-12T12:31

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Шахтинский городской суд назначил судебный штраф по 25 тысяч рублей депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату и инженеру Антону Акользину, которые обвинялись в хищении газа на десятки миллионов рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как сообщало следствие, с сентября 2016 по март 2020 года обвиняемые занизили показатели фактически потребленного природного газа обществами "Кундрат" и "ПК Кундрат", похитив более 6 тысяч кубометров газа. Тем самым ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" был причинен ущерб на сумму более 46,3 миллиона рублей.Уголовное дело отношении Кундрата и Акользина было возбуждено по статье "Кража". В суде дело было переквалифицировано на "Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения"."Постановлением суда... уголовное дело прекращено с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сказал представитель суда. Он уточнил, что Кундрату и Акользину назначено по 25 тысяч рублей.Имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, был добровольно возмещен подсудимыми.Постановление суда в силу не вступило, оно обжаловано прокуратурой города Шахты.

https://ria.ru/20221011/vzyatki-1823220480.html

https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, шахты, газпром, россия