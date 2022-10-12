https://ria.ru/20221012/gaz-1823336898.html
Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа
Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа - РИА Новости, 12.10.2022
Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа
Шахтинский городской суд назначил судебный штраф по 25 тысяч рублей депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату и инженеру Антону... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:31
2022-10-12T12:31
2022-10-12T12:31
происшествия
ростовская область
шахты
газпром
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Шахтинский городской суд назначил судебный штраф по 25 тысяч рублей депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату и инженеру Антону Акользину, которые обвинялись в хищении газа на десятки миллионов рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.Как сообщало следствие, с сентября 2016 по март 2020 года обвиняемые занизили показатели фактически потребленного природного газа обществами "Кундрат" и "ПК Кундрат", похитив более 6 тысяч кубометров газа. Тем самым ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" был причинен ущерб на сумму более 46,3 миллиона рублей.Уголовное дело отношении Кундрата и Акользина было возбуждено по статье "Кража". В суде дело было переквалифицировано на "Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения"."Постановлением суда... уголовное дело прекращено с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сказал представитель суда. Он уточнил, что Кундрату и Акользину назначено по 25 тысяч рублей.Имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, был добровольно возмещен подсудимыми.Постановление суда в силу не вступило, оно обжаловано прокуратурой города Шахты.
https://ria.ru/20221011/vzyatki-1823220480.html
https://ria.ru/20221010/kotlas-1822911676.html
ростовская область
шахты
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, шахты, газпром, россия
Происшествия, Ростовская область, Шахты, Газпром, Россия
Ростовского депутата оштрафовали на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа
Суд оштрафовал ростовского депутата Кундрата на 25 тысяч рублей по делу о хищении газа
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт - РИА Новости. Шахтинский городской суд назначил судебный штраф по 25 тысяч рублей депутату законодательного собрания Ростовской области Игорю Кундрату и инженеру Антону Акользину, которые обвинялись в хищении газа на десятки миллионов рублей, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов Ростовской области.
Как сообщало следствие, с сентября 2016 по март 2020 года обвиняемые занизили показатели фактически потребленного природного газа обществами "Кундрат" и "ПК Кундрат", похитив более 6 тысяч кубометров газа. Тем самым ООО "Газпром
межрегионгаз Ростов-на-Дону" был причинен ущерб на сумму более 46,3 миллиона рублей.
Уголовное дело отношении Кундрата и Акользина было возбуждено по статье "Кража". В суде дело было переквалифицировано на "Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения".
"Постановлением суда... уголовное дело прекращено с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - сказал представитель суда. Он уточнил, что Кундрату и Акользину назначено по 25 тысяч рублей.
Имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, был добровольно возмещен подсудимыми.
Постановление суда в силу не вступило, оно обжаловано прокуратурой города Шахты
.