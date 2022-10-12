https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

Тратят последнее: Европа распечатала зимние запасы газа

Тратят последнее: Европа распечатала зимние запасы газа - РИА Новости, 12.10.2022

Тратят последнее: Европа распечатала зимние запасы газа

Несмотря на энергокризис и жесткий дефицит, Европа запаслась голубым топливом — помогли остаточные поставки из России. Подземные хранилища (ПХГ) заполнены на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:00

2022-10-12T08:10

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Несмотря на энергокризис и жесткий дефицит, Европа запаслась голубым топливом — помогли остаточные поставки из России. Подземные хранилища (ПХГ) заполнены на 90%. Однако уверенности, что этого хватит, нет: запасы расходуют, не дожидаясь холодов.Заполнены под завязкуКак сообщила Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), закачка продолжается. Сейчас в ПХГ около 97,39 миллиарда кубометров при вместимости 107,7.Все страны ЕС к 1 ноября должны заполнить хранилища не менее чем на 80%. Этого пока нет в Болгарии (77,79), Венгрии (74,76) и Латвии (53,13). Больше всего в Португалии, Бельгии и Польше — 100, 100 и 98,08 соответственно. Во Франции — 97,45, Дании — 98,04, Германии — 93,03, Испании — 90,92, Италии — 91,94, Нидерландах — 92,66, Швеции — 92,93, Румынии — 87,9, Словакии — 89,51, Хорватии — 93,01.В "Газпроме" обратили внимание на то, что даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют спокойного прохождения осенне-зимнего периода. Хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа.На это же указывают и аналитики. В ЕС лишь 18 из 27 стран располагают подземными мощностями для хранения топлива, а емкость у них неравномерная."Все очень дифференцированно, зависит от конкретных хранилищ, поэтому в одних государствах запасы более 90%, в других — менее 50", — отмечает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Получили остаткиВ ЕС экстренно ищут альтернативу российским поставкам: переходят с газа на уголь или нефть, увеличивают импорт сжиженного (СПГ). "На этот раз нам помогло то, что в последние несколько месяцев мы все еще получали топливо из России", — подчеркнул глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Да и спрос со стороны энергоемких отраслей — производителей удобрений, стали, бумаги, потребительских товаров упал: из-за дороговизны электроэнергии европейские заводы останавливаются. Кроме того, Китай импортировал "меньше, чем мог бы" из-за замедления экономической активности.В следующем году, по словам Бироля, ситуация будет гораздо хуже. Европа вообще рискует лишиться российского трубопроводного газа уже с 1 ноября. Москва не станет продавать его в случае введения ценового потолка.Начали тратитьВ МЭА рекомендуют готовиться к трудностям.А Европа понемногу расходует запасы, накопленные летом при рекордных ценах. В Польше и Франции отбор топлива превысил закачку — обычно это происходило не раньше 20 октября.Мнимая экономияНе удается пока и экономить. В Евросоюзе ввели сборы со сверхприбылей энергетических компаний, не оставляют также идею потолка цен. Действует обязательное пятипроцентное сокращение потребления электроэнергии в периоды пиковой стоимости газа.В среднем Еврокомиссия предлагает урезать спрос на 10-15%. Но кому-то придется ужаться сильнее. Например, Германии, сильно зависевшей от российских поставок, — на 20%.Целевые ориентиры помогают соблюдать простаивающие предприятия. С домохозяйствами иначе. Спрос на энергоресурсы у малого бизнеса (а в Германии это около 40% потребления) носит сезонный характер. Основное приходится на 25 недель отопительного периода, с 15 октября по 15 марта.То есть, отмечает агентство, "первый экзамен по экономии энергии в зимнее время Европа провалила". Население срочно скупает дрова. В Германии и Бельгии древесина подорожала в 2,5 раза. В Болгарии кубометр дров стоил 40-50 евро, теперь — 100-150. В Венгрии и Польше двукратный рост. А зиму обещают суровую.

https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221002/gaz-1820943399.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/gaz-1822164019.html

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германия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, европа, германия, газпром, мэа, евросоюз, польша, фатих бироль, природный газ, энергетический кризис , международное энергетическое агентство