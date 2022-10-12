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G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022
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G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+
Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:48
2022-10-12T22:48
экономика
цены на нефть
вена
опек
g7
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+, несмотря на "разочаровывающее решение" картеля о снижении добычи."Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ в этом критическом вопросе... несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", - сказано в заявлении.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
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экономика, цены на нефть, вена, опек, g7
Экономика, Цены на нефть, Вена, ОПЕК, G7
22:48 12.10.2022
 
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+

Министры финансов и главы центробанков G7 выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+, несмотря на "разочаровывающее решение" картеля о снижении добычи.
"Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ в этом критическом вопросе... несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", - сказано в заявлении.
На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
13:29
Британцы не смогли сдержать эмоций из-за требования Зеленского к G7
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенаОПЕКG7
 
 
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