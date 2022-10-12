https://ria.ru/20221012/g7-1823544381.html
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+
Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:48
2022-10-12T22:48
2022-10-12T22:48
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+, несмотря на "разочаровывающее решение" картеля о снижении добычи."Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ в этом критическом вопросе... несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", - сказано в заявлении.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, вена, опек, g7
Экономика, Цены на нефть, Вена, ОПЕК, G7
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+
Министры финансов и главы центробанков G7 выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+