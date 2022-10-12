https://ria.ru/20221012/g7-1823544381.html

G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+

G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+ - РИА Новости, 12.10.2022

G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+

Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:48

2022-10-12T22:48

2022-10-12T22:48

экономика

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вена

опек

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+, несмотря на "разочаровывающее решение" картеля о снижении добычи."Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ в этом критическом вопросе... несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", - сказано в заявлении.На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823354982.html

вена

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, вена, опек, g7