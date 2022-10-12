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Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана - РИА Новости, 12.10.2022
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана
Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя", говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:45
2022-10-12T14:45
экономика
владимир путин
москва
россия
нефть
природный газ
в мире
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя", говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке, процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана, который описал схему создания дефицита."В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. Кавычки открываются: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом", - сказал Путин.Президент напомнил, что Фридман умер в 2006 году, не имел никакого отношения к российскому правительству и "уже точно не может быть записан в агенты влияния России".Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.Российский лидер, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, владимир путин, москва, россия, нефть, природный газ, в мире
Экономика, Владимир Путин, Москва, Россия, Нефть, Природный газ, В мире
14:45 12.10.2022
 
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана

Путин процитировал американского экономиста Фридмана, говоря о мировом нефтегазовом рынке

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент Россия Владимир Путин
Президент Россия Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент Россия Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя", говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке, процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана, который описал схему создания дефицита.
"В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. Кавычки открываются: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом", - сказал Путин.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:33
Путин рассказал о последствиях ввода искусственного потолка цен на нефть
Президент напомнил, что Фридман умер в 2006 году, не имел никакого отношения к российскому правительству и "уже точно не может быть записан в агенты влияния России".
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
Российский лидер, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:29
Путин заявил о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков"
 
ЭкономикаВладимир ПутинМоскваРоссияНефтьПриродный газВ мире
 
 
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