https://ria.ru/20221012/fridman-1823386713.html
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана - РИА Новости, 12.10.2022
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана
Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя", говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:45
2022-10-12T14:45
2022-10-12T14:45
экономика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя", говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке, процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана, который описал схему создания дефицита."В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. Кавычки открываются: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом", - сказал Путин.Президент напомнил, что Фридман умер в 2006 году, не имел никакого отношения к российскому правительству и "уже точно не может быть записан в агенты влияния России".Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.Российский лидер, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, москва, россия, нефть, природный газ, в мире
Экономика, Владимир Путин, Москва, Россия, Нефть, Природный газ, В мире
Путин описал ситуацию на мировом нефтегазовом рынке цитатой Фридмана
Путин процитировал американского экономиста Фридмана, говоря о мировом нефтегазовом рынке
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на форуме "Российская энергетическая неделя", говоря о ситуации на мировом нефтегазовом рынке, процитировал американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана, который описал схему создания дефицита.
"В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана. Кавычки открываются: "Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за 2 цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров, то же самое с нефтью или газом", - сказал Путин.
Президент напомнил, что Фридман умер в 2006 году, не имел никакого отношения к российскому правительству и "уже точно не может быть записан в агенты влияния России".
Министры финансов стран G7
в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
Российский лидер, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.