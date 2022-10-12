https://ria.ru/20221012/frantsiya-1823330396.html
Во Франции созывают межведомственную встречу из-за проблем с топливом
Во Франции созывают межведомственную встречу из-за проблем с топливом - РИА Новости, 12.10.2022
Во Франции созывают межведомственную встречу из-за проблем с топливом
Во Франции срочно созывают межведомственную встречу из-за проблем со поставками топлива, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:12
2022-10-12T12:12
2022-10-12T12:12
в мире
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости. Во Франции срочно созывают межведомственную встречу из-за проблем со поставками топлива, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.Срочное заседание межминистерской кризисной группы начнется в 11.15 по местному времени (12.15 мск). Решение созвать встречу было принято из-за ситуации с дефицитом топлива на автозаправочных станциях.Кроме того, энергетическая компания TotalEnergies, которая продолжает забастовку, организует встречу в 14.00 (15.00 по мск). Туда направится делегация от "Всеобщей конфедерация труда" (CGT).С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.Позже к забастовке присоединились сотрудники двух НПЗ Esso-ExxonMobil. Таким образом, практически все нефтеперерабатывающие мощности страны оказались блокированы, что привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.Премьер-министр Франции Элизабет Борн пригрозила, что правительство вмешается в ситуацию на НПЗ, если профсоюзы не придут к соглашению с руководством компании в ближайшее время.
https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823167075.html
https://ria.ru/20221011/bankrotstvo-1823174443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Во Франции созывают межведомственную встречу из-за проблем с топливом
Канал BFMTV: во Франции срочно созывают межведомственную встречу из-за проблем с топливом
ПАРИЖ, 12 окт - РИА Новости.
Во Франции срочно созывают межведомственную встречу из-за проблем со поставками топлива, передает
телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Срочное заседание межминистерской кризисной группы начнется в 11.15 по местному времени (12.15 мск). Решение созвать встречу было принято из-за ситуации с дефицитом топлива на автозаправочных станциях.
Кроме того, энергетическая компания TotalEnergies, которая продолжает забастовку, организует встречу в 14.00 (15.00 по мск). Туда направится делегация от "Всеобщей конфедерация труда" (CGT).
С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.
Позже к забастовке присоединились сотрудники двух НПЗ Esso-ExxonMobil. Таким образом, практически все нефтеперерабатывающие мощности страны оказались блокированы, что привело к дефициту топлива на каждой третьей заправке в стране.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн
пригрозила, что правительство вмешается в ситуацию на НПЗ, если профсоюзы не придут к соглашению с руководством компании в ближайшее время.