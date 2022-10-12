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Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2022
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Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"
Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2022
Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:18
2022-10-12T12:18
российский экспортный центр (рэц)
сделано в россии
экономика
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Она пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Ассоциации индустриальных парков России", - отметили в РЭЦ.В ходе дискуссии обсудят, что такое промышленные кластеры в других странах и чем они могут быть полезны российским экспортерам, в каких странах они есть и где российской компании лучше локализовать производство и что стоит учитывать при выборе площадки для локализации.Кроме того, участники поговорят о том, какие механизмы господдержки действуют уже сейчас и какие нужны еще, чтобы помочь компаниям открыть производство в другой стране, и какие возможности открываются для российских производителей в новых условиях.
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российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Сделано в России, Экономика, Россия
12:18 12.10.2022
 

Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Она пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Ассоциации индустриальных парков России", - отметили в РЭЦ.
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В ходе дискуссии обсудят, что такое промышленные кластеры в других странах и чем они могут быть полезны российским экспортерам, в каких странах они есть и где российской компании лучше локализовать производство и что стоит учитывать при выборе площадки для локализации.
Кроме того, участники поговорят о том, какие механизмы господдержки действуют уже сейчас и какие нужны еще, чтобы помочь компаниям открыть производство в другой стране, и какие возможности открываются для российских производителей в новых условиях.
"Ждем вас на панельной дискуссии "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - отметили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Сделано в РоссииЭкономикаРоссия
 
 
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