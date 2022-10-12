https://ria.ru/20221012/forum-1823331920.html

Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"

Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 12.10.2022

Идеи для российских экспортеров обсудят на форуме "Сделано в России"

Панельная дискуссия "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:18

2022-10-12T12:18

2022-10-12T12:18

российский экспортный центр (рэц)

сделано в россии

экономика

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Панельная дискуссия "Промышленные кластеры за рубежом: новые возможности для российских экспортеров" пройдет 20 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ)."Она пройдет при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Ассоциации индустриальных парков России", - отметили в РЭЦ.В ходе дискуссии обсудят, что такое промышленные кластеры в других странах и чем они могут быть полезны российским экспортерам, в каких странах они есть и где российской компании лучше локализовать производство и что стоит учитывать при выборе площадки для локализации.Кроме того, участники поговорят о том, какие механизмы господдержки действуют уже сейчас и какие нужны еще, чтобы помочь компаниям открыть производство в другой стране, и какие возможности открываются для российских производителей в новых условиях.

https://ria.ru/20221006/podderzhka-1822078769.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), сделано в россии, экономика, россия