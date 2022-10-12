https://ria.ru/20221012/finansy-1823551802.html
Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году
Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022
Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году
Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году, включая 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции, заявил премьер-министр страны Денис... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:54
2022-10-12T23:54
2022-10-12T23:54
экономика
денис шмыгаль
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году, включая 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).Шмыгаль уточнил, что указанная сумма включает 3,5 миллиарда долларов в месяц на покрытие бюджетного дефицита, а также 17 миллиардов долларов - на "срочные проекты по реконструкции".Ранее Владимир Зеленский, также выступая на конференции в режиме онлайн, оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов.Глава МВФ Кристалина Георгиева, в свою очередь, сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.
https://ria.ru/20221012/zelenskiy-1823532117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, денис шмыгаль, владимир зеленский, кристалина георгиева, украина, сша, мвф
Экономика, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, Украина, США, МВФ
Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году
Премьер Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году