https://ria.ru/20221012/finansy-1823551802.html

Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году

Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году - РИА Новости, 12.10.2022

Шмыгаль: Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году

Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году, включая 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции, заявил премьер-министр страны Денис... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:54

2022-10-12T23:54

2022-10-12T23:54

экономика

денис шмыгаль

владимир зеленский

кристалина георгиева

украина

сша

мвф

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Украине потребуется более 55 миллиардов долларов в 2023 году, включая 17 миллиардов долларов на проекты по реконструкции, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).Шмыгаль уточнил, что указанная сумма включает 3,5 миллиарда долларов в месяц на покрытие бюджетного дефицита, а также 17 миллиардов долларов - на "срочные проекты по реконструкции".Ранее Владимир Зеленский, также выступая на конференции в режиме онлайн, оценил потребности страны на покрытие бюджетного дефицита в следующем году в 38 миллиардов долларов.Глава МВФ Кристалина Георгиева, в свою очередь, сообщила, что фонд оценивает потребность Украины во внешнем финансировании на 2023 год в размере 3-4 миллиарда долларов в месяц.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, денис шмыгаль, владимир зеленский, кристалина георгиева, украина, сша, мвф