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ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 12.10.2022
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ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства
ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 12.10.2022
ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства, оператор необоснованно повысил стоимость абонентских... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:32
2022-10-12T15:17
россия
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
мтс
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства, оператор необоснованно повысил стоимость абонентских услуг, сообщили в ведомстве.Так, в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5 процента. Оператор объяснил такое решение ростом своих затрат, но никакого подтверждения этому в ФАС не предоставил.В августе, сентябре и октябре МТС также повышала цены для разных тарифных планов. "Общее повышение тарифов для 28 миллионов абонентов в 2022 году составило более 20 процентов при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5 процента", — говорится в заявлении.По данным Росстата, инфляция с начала года по конец сентября составила 10,46 процента.В итоге ФАС пришла к выводу, что повышение стоимости услуг МТС нарушает интересы абонентов. Служба выдала оператору предписание о необходимости снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.В службе отметили, что антимонопольное дело в отношении МТС было возбуждено по статье "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке". Компании грозит штраф от трехсот тысяч до миллиона рублей.В МТС, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что пока не получали официального предписания от ФАС.В середине апреля ведомство опубликовало методические рекомендации поэтапной индексации тарифов для операторов связи с учетом уровня инфляции. Служба признает повышение стоимости услуг обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), МТС, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
12:32 12.10.2022 (обновлено: 15:17 12.10.2022)
 
ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала МТС виновной в необоснованном повышении цен на услуги связи для абонентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска на офисе компании МТС . Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства, оператор необоснованно повысил стоимость абонентских услуг, сообщили в ведомстве.
Так, в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5 процента. Оператор объяснил такое решение ростом своих затрат, но никакого подтверждения этому в ФАС не предоставил.
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В августе, сентябре и октябре МТС также повышала цены для разных тарифных планов.
"Общее повышение тарифов для 28 миллионов абонентов в 2022 году составило более 20 процентов при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5 процента", — говорится в заявлении.
По данным Росстата, инфляция с начала года по конец сентября составила 10,46 процента.
В итоге ФАС пришла к выводу, что повышение стоимости услуг МТС нарушает интересы абонентов. Служба выдала оператору предписание о необходимости снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.
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В службе отметили, что антимонопольное дело в отношении МТС было возбуждено по статье "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке". Компании грозит штраф от трехсот тысяч до миллиона рублей.
В МТС, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что пока не получали официального предписания от ФАС.
В середине апреля ведомство опубликовало методические рекомендации поэтапной индексации тарифов для операторов связи с учетом уровня инфляции. Служба признает повышение стоимости услуг обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.
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РоссияЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МТСФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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