https://ria.ru/20221012/fas-1823337371.html

ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства

ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства - РИА Новости, 12.10.2022

ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства, оператор необоснованно повысил стоимость абонентских... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:32

2022-10-12T12:32

2022-10-12T15:17

россия

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

мтс

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обвинила компанию МТС в нарушении антимонопольного законодательства, оператор необоснованно повысил стоимость абонентских услуг, сообщили в ведомстве.Так, в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5 процента. Оператор объяснил такое решение ростом своих затрат, но никакого подтверждения этому в ФАС не предоставил.В августе, сентябре и октябре МТС также повышала цены для разных тарифных планов. "Общее повышение тарифов для 28 миллионов абонентов в 2022 году составило более 20 процентов при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5 процента", — говорится в заявлении.По данным Росстата, инфляция с начала года по конец сентября составила 10,46 процента.В итоге ФАС пришла к выводу, что повышение стоимости услуг МТС нарушает интересы абонентов. Служба выдала оператору предписание о необходимости снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.В службе отметили, что антимонопольное дело в отношении МТС было возбуждено по статье "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке". Компании грозит штраф от трехсот тысяч до миллиона рублей.В МТС, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что пока не получали официального предписания от ФАС.В середине апреля ведомство опубликовало методические рекомендации поэтапной индексации тарифов для операторов связи с учетом уровня инфляции. Служба признает повышение стоимости услуг обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20220721/dannye-1804045930.html

https://ria.ru/20220718/internet-1803276961.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), мтс, федеральная служба государственной статистики (росстат)