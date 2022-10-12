https://ria.ru/20221012/evrosoyuz-1823398822.html

Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто

Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.10.2022

Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто

Министры энергетики стран ЕС на совете в Праге снова не приняли конкретных решений, однако это к лучшему, поскольку ранее их решения вредили энергобезопасности... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:16

2022-10-12T15:16

2022-10-12T15:35

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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на совете в Праге снова не приняли конкретных решений, однако это к лучшему, поскольку ранее их решения вредили энергобезопасности Европы, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сегодня на совете министров энергетики стран ЕС снова не появилось конкретного решения, но это даже лучше, потому что пока что их решения только вредили энергобезопасности Европы", - сказал Сийярто по окончании заседания, его выступление транслировалось в соцсетях.Он еще раз подчеркнул, что Венгрия не готова поддерживать предложения, которые вредят ее энергобезопасности, в том числе установление ценового потолка на газ из РФ, поскольку это приведет к уменьшению российского газа на европейском рынке и усугубит энергетический кризис.

https://ria.ru/20221012/evrosoyuz-1823398573.html

венгрия

европа

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Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, европа, прага