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Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.10.2022
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Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто
Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто - РИА Новости, 12.10.2022
Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто
Министры энергетики стран ЕС на совете в Праге снова не приняли конкретных решений, однако это к лучшему, поскольку ранее их решения вредили энергобезопасности... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:16
2022-10-12T15:35
в мире
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евросоюз
петер сийярто
европа
прага
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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на совете в Праге снова не приняли конкретных решений, однако это к лучшему, поскольку ранее их решения вредили энергобезопасности Европы, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Сегодня на совете министров энергетики стран ЕС снова не появилось конкретного решения, но это даже лучше, потому что пока что их решения только вредили энергобезопасности Европы", - сказал Сийярто по окончании заседания, его выступление транслировалось в соцсетях.Он еще раз подчеркнул, что Венгрия не готова поддерживать предложения, которые вредят ее энергобезопасности, в том числе установление ценового потолка на газ из РФ, поскольку это приведет к уменьшению российского газа на европейском рынке и усугубит энергетический кризис.
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в мире, венгрия, евросоюз, петер сийярто, европа, прага
В мире, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто, Европа, Прага
15:16 12.10.2022 (обновлено: 15:35 12.10.2022)
 
Министры энергетики ЕС на совете в Праге не приняли решений, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии: решения министров энергетики ЕС вредили энергобезопасности Европы

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Министры энергетики стран ЕС на совете в Праге снова не приняли конкретных решений, однако это к лучшему, поскольку ранее их решения вредили энергобезопасности Европы, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Сегодня на совете министров энергетики стран ЕС снова не появилось конкретного решения, но это даже лучше, потому что пока что их решения только вредили энергобезопасности Европы", - сказал Сийярто по окончании заседания, его выступление транслировалось в соцсетях.
Он еще раз подчеркнул, что Венгрия не готова поддерживать предложения, которые вредят ее энергобезопасности, в том числе установление ценового потолка на газ из РФ, поскольку это приведет к уменьшению российского газа на европейском рынке и усугубит энергетический кризис.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
15:16
МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго
 
В миреВенгрияЕвросоюзПетер СийяртоЕвропаПрага
 
 
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