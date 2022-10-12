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МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго - РИА Новости, 12.10.2022
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МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго
МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго - РИА Новости, 12.10.2022
МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго
Текущий кризис в ЕС долгосрочный, он продлится и в 2023-м, и в 2024 году, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:16
2022-10-12T16:53
венгрия
мид венгрии
евросоюз
петер сийярто
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Текущий кризис в ЕС долгосрочный, он продлится и в 2023-м, и в 2024 году, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сейчас происходит первый в мировой истории глобальный общий энергетический кризис, который является долгосрочным, а не краткосрочным, потому что имеет не краткосрочные, а структурные геополитические причины, связанные с безопасностью... поэтому необходимо искать долгосрочные решения", - сказала Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС, трансляция велась в соцсетях. По его словам, "международные институты, которые все еще сохраняют небольшую часть здравого смысла, указывают, что это долгосрочный кризис, и проблема будет существовать не только этой зимой, но следующей и следующей за ней".Сийярто упомянул, что энергоснабжение Венгрии обеспечено, "Газпром" бесперебойно поставляет в страну газ через "Турецкий поток". "Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования "Турецкого потока", так как это является фундаментальным интересом национальной безопасности", - отметил он.Глава МИД также сообщил, что заполненность газохранилищ Венгрии составляет 48,2% от годового потребления, в то время как по Европе этот показатель составляет 26,9%.
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венгрия, мид венгрии, евросоюз, петер сийярто, экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии
Венгрия, МИД Венгрии, Евросоюз, Петер Сийярто, Экономика, Цены на нефть, Санкции в отношении России
15:16 12.10.2022 (обновлено: 16:53 12.10.2022)
 
МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что кризис в Евросоюзе продлится и в 2023, и в 2024 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Текущий кризис в ЕС долгосрочный, он продлится и в 2023-м, и в 2024 году, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас происходит первый в мировой истории глобальный общий энергетический кризис, который является долгосрочным, а не краткосрочным, потому что имеет не краткосрочные, а структурные геополитические причины, связанные с безопасностью... поэтому необходимо искать долгосрочные решения", - сказала Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС, трансляция велась в соцсетях. По его словам, "международные институты, которые все еще сохраняют небольшую часть здравого смысла, указывают, что это долгосрочный кризис, и проблема будет существовать не только этой зимой, но следующей и следующей за ней".
Сийярто упомянул, что энергоснабжение Венгрии обеспечено, "Газпром" бесперебойно поставляет в страну газ через "Турецкий поток". "Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования "Турецкого потока", так как это является фундаментальным интересом национальной безопасности", - отметил он.
Глава МИД также сообщил, что заполненность газохранилищ Венгрии составляет 48,2% от годового потребления, в то время как по Европе этот показатель составляет 26,9%.
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ВенгрияМИД ВенгрииЕвросоюзПетер СийяртоЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении России
 
 
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