https://ria.ru/20221012/evrosoyuz-1823398573.html

МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго

МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго - РИА Новости, 12.10.2022

МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго

Текущий кризис в ЕС долгосрочный, он продлится и в 2023-м, и в 2024 году, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:16

2022-10-12T15:16

2022-10-12T16:53

венгрия

мид венгрии

евросоюз

петер сийярто

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Текущий кризис в ЕС долгосрочный, он продлится и в 2023-м, и в 2024 году, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Сейчас происходит первый в мировой истории глобальный общий энергетический кризис, который является долгосрочным, а не краткосрочным, потому что имеет не краткосрочные, а структурные геополитические причины, связанные с безопасностью... поэтому необходимо искать долгосрочные решения", - сказала Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС, трансляция велась в соцсетях. По его словам, "международные институты, которые все еще сохраняют небольшую часть здравого смысла, указывают, что это долгосрочный кризис, и проблема будет существовать не только этой зимой, но следующей и следующей за ней".Сийярто упомянул, что энергоснабжение Венгрии обеспечено, "Газпром" бесперебойно поставляет в страну газ через "Турецкий поток". "Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования "Турецкого потока", так как это является фундаментальным интересом национальной безопасности", - отметил он.Глава МИД также сообщил, что заполненность газохранилищ Венгрии составляет 48,2% от годового потребления, в то время как по Европе этот показатель составляет 26,9%.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, мид венгрии, евросоюз, петер сийярто, экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии