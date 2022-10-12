15:16 12.10.2022 (обновлено: 16:53 12.10.2022)
МИД Венгрии считает, что кризис в Европе продлится еще долго
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что кризис в Евросоюзе продлится и в 2023, и в 2024 году
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 окт - РИА Новости. Текущий кризис в ЕС долгосрочный, он продлится и в 2023-м, и в 2024 году, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Сейчас происходит первый в мировой истории глобальный общий энергетический кризис, который является долгосрочным, а не краткосрочным, потому что имеет не краткосрочные, а структурные геополитические причины, связанные с безопасностью... поэтому необходимо искать долгосрочные решения", - сказала Сийярто по окончании заседания министров энергетики стран ЕС, трансляция велась в соцсетях. По его словам, "международные институты, которые все еще сохраняют небольшую часть здравого смысла, указывают, что это долгосрочный кризис, и проблема будет существовать не только этой зимой, но следующей и следующей за ней".
Сийярто упомянул, что энергоснабжение Венгрии обеспечено, "Газпром" бесперебойно поставляет в страну газ через "Турецкий поток". "Именно поэтому правительство Венгрии уделяет особое внимание обеспечению физического и юридического функционирования "Турецкого потока", так как это является фундаментальным интересом национальной безопасности", - отметил он.
Глава МИД также сообщил, что заполненность газохранилищ Венгрии составляет 48,2% от годового потребления, в то время как по Европе этот показатель составляет 26,9%.
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