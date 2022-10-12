https://ria.ru/20221012/evropa-1823365830.html

Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования

Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования - РИА Новости, 12.10.2022

Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования

Выбор спотового механизма ценообразования по газу вместо долгосрочных контрактов принесет Европе в 2022 году убытки более чем в 300 миллиардов евро, заявил... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:59

2022-10-12T13:59

2022-10-12T17:22

экономика

европа

владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Выбор спотового механизма ценообразования по газу вместо долгосрочных контрактов принесет Европе в 2022 году убытки более чем в 300 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин."По экспертной оценке только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 миллиардов евро, или это около 2% ВВП Еврозоны. Этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".В ходе своего выступления президент России указал, что рост цен на электроэнергию и газ для рядовых европейцев стал следствием ошибочной политики властей ЕС на протяжении целого ряда лет.И Путин, и вице-премьер Александр Новак ранее уже не раз указывали на преимущества долгосрочных контрактов. Например, Путин подчеркивал, что такое сотрудничество позволяет продавцам уверенно инвестировать, а покупателям - уверенно получать ресурсы по рыночным ценам, "привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов". А Новак отмечал, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html

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Ольга Фомченкова

экономика, европа, владимир путин