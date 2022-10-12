13:59 12.10.2022 (обновлено: 17:22 12.10.2022)
Путин рассказал об убытках Европы при спотовом механизме ценообразования
Путин: спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки более 300 миллиардов евро
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Выбор спотового механизма ценообразования по газу вместо долгосрочных контрактов принесет Европе в 2022 году убытки более чем в 300 миллиардов евро, заявил президент России Владимир Путин.
"По экспертной оценке только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки Европе на сумму свыше 300 миллиардов евро, или это около 2% ВВП Еврозоны. Этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой", - сказал он на форуме "Российская энергетическая неделя".
В ходе своего выступления президент России указал, что рост цен на электроэнергию и газ для рядовых европейцев стал следствием ошибочной политики властей ЕС на протяжении целого ряда лет.
И Путин, и вице-премьер Александр Новак ранее уже не раз указывали на преимущества долгосрочных контрактов. Например, Путин подчеркивал, что такое сотрудничество позволяет продавцам уверенно инвестировать, а покупателям - уверенно получать ресурсы по рыночным ценам, "привязанным к корзине нефти и нефтепродуктов". А Новак отмечал, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.