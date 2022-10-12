Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год
Глава ярославской ОП Соловьев: общественность положительно оценила работу Евраева за год
Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Михаилу Евраеву за год работы во главе Ярославской области удалось сделать то, что его предшественникам не удавалось десятилетиями – добиться федеральной поддержки важного для региона строительства Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной палаты Сергей Соловьев.
Ровно год назад Михаил Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области вместо ушедшего в отставку Дмитрия Миронова. Досрочные выборы губернатора прошли 9-11 сентября. Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей.
"Если говорить о самых значимых для Ярославской области событиях, произошедших за этот год, это, без сомнения, весь комплекс мероприятий, связанный с ремонтом дорог, и конкретно - реальные планы, которые дошли до президента и были им одобрены: планы по строительству Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу в Ярославле", - сказал Соловьев.
По его словам, эти два проекта смогут решить давно назревшие проблемы с пробками в Ярославле, которые образуются, в том числе, и из-за транзита через город транспорта, следующего в северные регионы.
"По этим проектам мы видим уже конкретику, к которой до Михаила Яковлевича никто из его предшественников даже близко не подбирался", - отметил собеседник.
По словам Соловьева, Евраева, как современного эффективного менеджера, отличают открытость и готовность встречаться и общаться с людьми, желание и способность вникать в нюансы, а также умение расставлять приоритеты. В этом главой областной общественной палаты согласна и ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова.
"Мы видим заинтересованность губернатора - не "протокольную", а искреннюю - как в инициативах развития высшей школы, так и в желании решать вопросы обеспечения кадрами предприятий области. Михаил Яковлевич умеет общаться и с молодежью, и с представителями гражданского общества. Каждая встреча с ним оставляет уверенность в переменах к лучшему и ощущение живого интереса и желания помочь", - написала Степанова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Председатель ярославского исполкома Общероссийского народного фронта Оксана Каменецкая отметила, что как общественный активист, видит произошедшие за год положительные изменения во всех сферах жизни области. "Появилась новая программа по ремонту дворов, много социальных проектов. Но самое главное, что Михаил Яковлевич проявил себя как открытый к диалогу человек, заинтересованный во взаимодействии с гражданским обществом политик", - написала Каменецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Представители муниципальной власти, с которыми Евраев успел выстроить конструктивный диалог, также благодарят его за поддержку.
"За этот период в Рыбинске изменилось многое. Пожалуй, самая яркая программа, запущенная областным руководителем, это "Наши дворы", которая позволила начать приводить в порядок 44 дворовых территории - больше, чем когда-либо ранее", - отметил глава Рыбинска, второго по величине города в Ярославской области, Дмитрий Рудаков.
В числе достижений Рыбинска за минувший год Рудаков отметил также укрепление кадрового резерва местной власти благодаря созданному Михаилом Евраевым губернаторскому проекту "Ярославский резерв".
12 сентября, 03:49Биография Михаила Евраева