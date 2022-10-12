https://ria.ru/20221012/evraev-1823442219.html

Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год

Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год - РИА Новости, 12.10.2022

Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год

Михаилу Евраеву за год работы во главе Ярославской области удалось сделать то, что его предшественникам не удавалось десятилетиями – добиться федеральной... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:56

2022-10-12T16:56

2022-10-12T16:56

ярославская область

общество

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Михаилу Евраеву за год работы во главе Ярославской области удалось сделать то, что его предшественникам не удавалось десятилетиями – добиться федеральной поддержки важного для региона строительства Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной палаты Сергей Соловьев.Ровно год назад Михаил Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области вместо ушедшего в отставку Дмитрия Миронова. Досрочные выборы губернатора прошли 9-11 сентября. Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей.По его словам, эти два проекта смогут решить давно назревшие проблемы с пробками в Ярославле, которые образуются, в том числе, и из-за транзита через город транспорта, следующего в северные регионы."По этим проектам мы видим уже конкретику, к которой до Михаила Яковлевича никто из его предшественников даже близко не подбирался", - отметил собеседник.По словам Соловьева, Евраева, как современного эффективного менеджера, отличают открытость и готовность встречаться и общаться с людьми, желание и способность вникать в нюансы, а также умение расставлять приоритеты. В этом главой областной общественной палаты согласна и ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова.Председатель ярославского исполкома Общероссийского народного фронта Оксана Каменецкая отметила, что как общественный активист, видит произошедшие за год положительные изменения во всех сферах жизни области. "Появилась новая программа по ремонту дворов, много социальных проектов. Но самое главное, что Михаил Яковлевич проявил себя как открытый к диалогу человек, заинтересованный во взаимодействии с гражданским обществом политик", - написала Каменецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Представители муниципальной власти, с которыми Евраев успел выстроить конструктивный диалог, также благодарят его за поддержку.В числе достижений Рыбинска за минувший год Рудаков отметил также укрепление кадрового резерва местной власти благодаря созданному Михаилом Евраевым губернаторскому проекту "Ярославский резерв".

https://ria.ru/20220912/evraev-1815110352.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ярославская область, михаил евраев