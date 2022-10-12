Рейтинг@Mail.ru
Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20221012/evraev-1823442219.html
Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год
Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год - РИА Новости, 12.10.2022
Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год
Михаилу Евраеву за год работы во главе Ярославской области удалось сделать то, что его предшественникам не удавалось десятилетиями – добиться федеральной... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:56
2022-10-12T16:56
ярославская область
общество
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/43/408664326_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa5eb829495b6d515324df18ecbb8ed4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Михаилу Евраеву за год работы во главе Ярославской области удалось сделать то, что его предшественникам не удавалось десятилетиями – добиться федеральной поддержки важного для региона строительства Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной палаты Сергей Соловьев.Ровно год назад Михаил Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области вместо ушедшего в отставку Дмитрия Миронова. Досрочные выборы губернатора прошли 9-11 сентября. Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей.По его словам, эти два проекта смогут решить давно назревшие проблемы с пробками в Ярославле, которые образуются, в том числе, и из-за транзита через город транспорта, следующего в северные регионы."По этим проектам мы видим уже конкретику, к которой до Михаила Яковлевича никто из его предшественников даже близко не подбирался", - отметил собеседник.По словам Соловьева, Евраева, как современного эффективного менеджера, отличают открытость и готовность встречаться и общаться с людьми, желание и способность вникать в нюансы, а также умение расставлять приоритеты. В этом главой областной общественной палаты согласна и ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова.Председатель ярославского исполкома Общероссийского народного фронта Оксана Каменецкая отметила, что как общественный активист, видит произошедшие за год положительные изменения во всех сферах жизни области. "Появилась новая программа по ремонту дворов, много социальных проектов. Но самое главное, что Михаил Яковлевич проявил себя как открытый к диалогу человек, заинтересованный во взаимодействии с гражданским обществом политик", - написала Каменецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Представители муниципальной власти, с которыми Евраев успел выстроить конструктивный диалог, также благодарят его за поддержку.В числе достижений Рыбинска за минувший год Рудаков отметил также укрепление кадрового резерва местной власти благодаря созданному Михаилом Евраевым губернаторскому проекту "Ярославский резерв".
https://ria.ru/20220912/evraev-1815110352.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/43/408664326_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_51c2172fd956d25ae5f5f4252a56d8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Михаил Евраев
16:56 12.10.2022
 
Ярославская общественность положительно оценила работу Евраева за год

Глава ярославской ОП Соловьев: общественность положительно оценила работу Евраева за год

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Михаилу Евраеву за год работы во главе Ярославской области удалось сделать то, что его предшественникам не удавалось десятилетиями – добиться федеральной поддержки важного для региона строительства Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу, сообщил РИА Новости председатель региональной Общественной палаты Сергей Соловьев.
Ровно год назад Михаил Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области вместо ушедшего в отставку Дмитрия Миронова. Досрочные выборы губернатора прошли 9-11 сентября. Евраев, участвовавший в выборах в статусе самовыдвиженца, победил, набрав 82,31% голосов избирателей.
"Если говорить о самых значимых для Ярославской области событиях, произошедших за этот год, это, без сомнения, весь комплекс мероприятий, связанный с ремонтом дорог, и конкретно - реальные планы, которые дошли до президента и были им одобрены: планы по строительству Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу в Ярославле", - сказал Соловьев.
По его словам, эти два проекта смогут решить давно назревшие проблемы с пробками в Ярославле, которые образуются, в том числе, и из-за транзита через город транспорта, следующего в северные регионы.
"По этим проектам мы видим уже конкретику, к которой до Михаила Яковлевича никто из его предшественников даже близко не подбирался", - отметил собеседник.
По словам Соловьева, Евраева, как современного эффективного менеджера, отличают открытость и готовность встречаться и общаться с людьми, желание и способность вникать в нюансы, а также умение расставлять приоритеты. В этом главой областной общественной палаты согласна и ректор Ярославского государственного технического университета Елена Степанова.
"Мы видим заинтересованность губернатора - не "протокольную", а искреннюю - как в инициативах развития высшей школы, так и в желании решать вопросы обеспечения кадрами предприятий области. Михаил Яковлевич умеет общаться и с молодежью, и с представителями гражданского общества. Каждая встреча с ним оставляет уверенность в переменах к лучшему и ощущение живого интереса и желания помочь", - написала Степанова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Председатель ярославского исполкома Общероссийского народного фронта Оксана Каменецкая отметила, что как общественный активист, видит произошедшие за год положительные изменения во всех сферах жизни области. "Появилась новая программа по ремонту дворов, много социальных проектов. Но самое главное, что Михаил Яковлевич проявил себя как открытый к диалогу человек, заинтересованный во взаимодействии с гражданским обществом политик", - написала Каменецкая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Представители муниципальной власти, с которыми Евраев успел выстроить конструктивный диалог, также благодарят его за поддержку.
"За этот период в Рыбинске изменилось многое. Пожалуй, самая яркая программа, запущенная областным руководителем, это "Наши дворы", которая позволила начать приводить в порядок 44 дворовых территории - больше, чем когда-либо ранее", - отметил глава Рыбинска, второго по величине города в Ярославской области, Дмитрий Рудаков.
В числе достижений Рыбинска за минувший год Рудаков отметил также укрепление кадрового резерва местной власти благодаря созданному Михаилом Евраевым губернаторскому проекту "Ярославский резерв".
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 03:49
Биография Михаила Евраева
 
Ярославская областьОбществоЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала