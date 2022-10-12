https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html

Немецкий политик призвал граждан перестать ныть и запастись свечами

Немецкий политик призвал граждан перестать ныть и запастись свечами - РИА Новости, 12.10.2022

Немецкий политик призвал граждан перестать ныть и запастись свечами

Немцам следует прекратить жаловаться и подготовиться к возможному отключению электроэнергии, закупив теплую одежду и свечи, заявил бывший председатель... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:44

2022-10-12T16:44

2022-10-12T16:44

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Немцам следует прекратить жаловаться и подготовиться к возможному отключению электроэнергии, закупив теплую одежду и свечи, заявил бывший председатель бундестага и экс-министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле в интервью Bild."Вам не следует ныть о кризисе, вы должны понимать, что многие вещи нельзя принимать как должное", — призвал он.По его словам, у немцев дома всегда должны быть несколько свечей, спички и фонарик.Шойбле также предостерег граждан от упования на то, что правительство сможет справиться с энергокризисом и инфляцией.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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