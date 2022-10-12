https://ria.ru/20221012/es-1823267870.html

Эксперт: уровень заполненности ПХГ в ЕС может достичь 95-96 процентов

Эксперт: уровень заполненности ПХГ в ЕС может достичь 95-96 процентов - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперт: уровень заполненности ПХГ в ЕС может достичь 95-96 процентов

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе к концу октября при нынешних темпах закачки может достичь 95-96%, подсчитал для РИА Новости... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T03:45

2022-10-12T03:45

2022-10-12T05:35

экономика

сергей колобанов

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе к концу октября при нынешних темпах закачки может достичь 95-96%, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.Однако эта величина распределена неравномерно — от 54% в Латвии до 100% в Бельгии и Португалии. При этом самые большие запасы в абсолютном выражении сейчас накоплены в Германии — порядка 22 миллиардов кубометров, Италии — 17 миллиардов, Франции и Нидерландах — по 12 миллиардов кубометров, уточнил аналитик.Отопительный сезон в странах и их отдельных регионах начинается не одномоментно: где-то он уже стартовал, где-то по плану отопление собираются включить 15 октября или 1 ноября, а где-то это плавающая дата, зависящая от погоды — ждут, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура будет держаться ниже определенного уровня, добавил Колобанов.Однако в этом году руководство стран Евросоюза, как отметил эксперт, активно призывает к экономии ресурсов, снижает требования к минимальной температуре в помещениях, поэтому сроки начала активного использования газа из ПХГ могут сдвинуться, а темпы его отбора — снизиться по сравнению с предыдущими годами.При этом надо учитывать, что в прошлые годы даже в самые холодные зимние месяцы отбор из ПХГ обеспечивал не более 40% от объёма потребления в Евросоюзе. Поэтому в случае снижения запланированных поставок газа в Евросоюз из других стран в ближайшие 3-4 месяца отбор газа из ПХГ может увеличиться по сравнению с историческими значениями и цифра заполненности газохранилищ, близкая к 100%, совсем не гарантирует благополучного прохождения осенне-зимнего периода, заключил эксперт.

https://ria.ru/20221009/krizis-1822558532.html

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экономика, сергей колобанов, латвия, бельгия, португалия, евросоюз