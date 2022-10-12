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Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане - РИА Новости, 12.10.2022
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Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане - РИА Новости, 12.10.2022
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:48
2022-10-12T15:48
экономика
цены на нефть
владимир путин
астана
россия
черное море
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг, сообщил корреспондент гостелеканала TRT Haber из казахстанской столицы.Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя предложение российского лидера, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Эта идея с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений на встрече лидеров в четверг", - передал телеканал.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, астана, россия, черное море
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Астана, Россия, Черное море
15:48 12.10.2022
 
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане

TRT Haber: Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг, сообщил корреспондент гостелеканала TRT Haber из казахстанской столицы.
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя предложение российского лидера, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
"Эта идея с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений на встрече лидеров в четверг", - передал телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС
10:55
Эрдоган отправился в Астану для переговоров с Путиным, сообщили СМИ
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАстанаРоссияЧерное море
 
 
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