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Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане - РИА Новости, 12.10.2022
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:48
2022-10-12T15:48
2022-10-12T15:48
экономика
цены на нефть
владимир путин
астана
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг, сообщил корреспондент гостелеканала TRT Haber из казахстанской столицы.Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя предложение российского лидера, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Эта идея с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений на встрече лидеров в четверг", - передал телеканал.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, астана, россия, черное море
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Астана, Россия, Черное море
Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане
TRT Haber: Эрдоган и Путин обсудят идею газового транзита в ходе переговоров в Астане