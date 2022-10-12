https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823364398.html

Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу, заявил Путин

Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Россия готова поставлять энергоресурсы в Европу, заявил Путин

Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:54

2022-10-12T13:54

2022-10-12T14:29

россия

европа

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, в том числе нынешней осенью и зимой, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".По его словам, сделать это возможно по уцелевшей нитке "Северного потока". Ее мощность составляет 27,5 миллиарда кубометров в год, это порядка восьми процентов всего импорта в Европу. "Россия к началу этих поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что Россия всегда выполняет обязательства и этим отличается от стран Запада. В пример он привел американский СПГ, поставки которого в любой момент могут уплыть в другие регионы."Мы это, кстати, наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте", — добавил президент.При этом Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу и не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них, продолжил Путин."Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе себе в ущерб. Имейте в виду", — сказал он.По мнению главы государства, установление искусственного потолка цен на нефть из России неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это, уверен Путин, ударит в первую очередь по беднейшим государствам.Россия же сможет разместить свой газ на мировых рынках: действуют газопроводы "Сила Сибири" и "Турецкий поток", для внутреннего турецкого рынка есть еще и "Голубой поток", отметил президент."Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", — сказал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября, РИА Новости выступает его информационным партнером.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, европа