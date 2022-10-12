https://ria.ru/20221012/energokrizis-1823272447.html

В США рассказали о жалких потугах Байдена из-за энергокризиса

В США рассказали о жалких потугах Байдена из-за энергокризиса - РИА Новости, 12.10.2022

В США рассказали о жалких потугах Байдена из-за энергокризиса

Стремление Джо Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях США с Саудовской Аравией и повлияло на решение ОПЕК сократить... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T05:47

2022-10-12T05:47

2022-10-12T09:07

цены на нефть

джо байден

сша

саудовская аравия

иран

опек

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823272314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_631832156e30a17e46a208a4fdc81ea6.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Стремление Джо Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях США с Саудовской Аравией и повлияло на решение ОПЕК сократить добычу нефти, пишет обозреватель Fox News Чак Девор.Обозреватель отмечает, что энергетическая политика Байдена приводит к тому, что производители нефти и газа опасаются тратить деньги на увеличение добычи. В то же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.В итоге высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты Демпартии на ноябрьских в конгресс, заключает издание.Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Байден назвал действия ОПЕК+ разочаровывающими и недальновидными и пообещал, что Белый дом проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.Позже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прорабатывает ответные меры в отношении Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20221012/opek-1823259676.html

https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html

сша

саудовская аравия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

цены на нефть, джо байден, сша, саудовская аравия, иран, опек, в мире