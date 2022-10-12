05:47 12.10.2022 (обновлено: 09:07 12.10.2022)
В США рассказали о жалких потугах Байдена из-за энергокризиса
Fox News: отчаянные усилия Байдена возродить СВПД настроили Саудовскую Аравию против США
Президент США Байден во время визита в Саудовскую Аравию. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Стремление Джо Байдена возродить ядерное соглашение с Ираном негативно сказалось на отношениях США с Саудовской Аравией и повлияло на решение ОПЕК сократить добычу нефти, пишет обозреватель Fox News Чак Девор.
"Жалкие потуги Байдена возродить плохо продуманное ядерное соглашение с Ираном настроили Саудовскую Аравию против США, в результате чего ОПЕК приняла решение сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день", — говорится в статье.
Обозреватель отмечает, что энергетическая политика Байдена приводит к тому, что производители нефти и газа опасаются тратить деньги на увеличение добычи. В то же время жесткие ограничения на привлечение капитала крупными банками постепенно лишают американский нефтегазовый сектор средств, необходимых для бурения новых скважин.
В итоге высокие цены на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также опасения по поводу рецессии могут оказать негативное влияние на результаты Демпартии на ноябрьских в конгресс, заключает издание.
Пятого октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Байден назвал действия ОПЕК+ разочаровывающими и недальновидными и пообещал, что Белый дом проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
Позже госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прорабатывает ответные меры в отношении Саудовской Аравии.
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