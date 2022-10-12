https://ria.ru/20221012/energiya-1823365509.html

Путин: при продолжении роста цен на энергию Запад будет печатать деньги

Путин: при продолжении роста цен на энергию Запад будет печатать деньги - РИА Новости, 12.10.2022

Путин: при продолжении роста цен на энергию Запад будет печатать деньги

Запад будет печатать деньги, как это было в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:58

2022-10-12T13:58

2022-10-12T14:16

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

европа

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Запад будет печатать деньги, как это было в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию, заявил президент России Владимир Путин."Понятно, как будут решаться проблемы с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и все", - сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".По его словам, только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на 1 триллион евро."Но проблема в том, что Европа на эти деньги... будет так же, как и другие товары, в том числе продовольствие, будет сгребать газ с мирового рынка. Следовательно, остальным странам, прежде всего, развивающимся, остается переплачивать за эти энергоресурсы", - указал Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, европа, москва, евросоюз