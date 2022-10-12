https://ria.ru/20221012/energetika-1823344277.html

Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол

Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол - РИА Новости, 12.10.2022

Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол

Европейские страны в попытках заместить российские нефть и газ заинтересованы в том, чтобы по максимуму выкачивать углеводороды из Африки, при этом Запад не... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:03

2022-10-12T13:03

2022-10-12T13:03

олег озеров

африка

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156775_0:42:3494:2007_1920x0_80_0_0_ea0a5a4458e5b6c97eaeef69ca901588.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Европейские страны в попытках заместить российские нефть и газ заинтересованы в том, чтобы по максимуму выкачивать углеводороды из Африки, при этом Запад не волнуют проблемы развития местного сектора энергетики, завил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров."Сейчас африканские государства создают Восточно-Африканский нефтепровод, почему-то европейцы против этого возражают. Почему они возражают против этого? А потому что это ведет к развитию собственного энергетического баланса и собственной энергетики африканских государств, тогда как Европа заинтересована в первую очередь сейчас в том, чтобы по максимуму выкачать ресурсы, углеводороды из Африки… Для того, чтобы заместить российскую нефть и российский газ. Интереса развивать промышленность и развивать энергетический сектор у них не наблюдается", - сказал Озеров в ходе дискуссии "Россия - Африка: устойчивое энергетическое развитие", организованной на площадке Российской энергетической недели.Посол МИД отметил, что ключевой задачей России в отношении африканских стран является укрепление их суверенитета как политического, так и экономического.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221005/afrika-1821558984.html

африка

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег озеров, африка, европа, россия