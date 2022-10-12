https://ria.ru/20221012/energetika-1823344277.html
Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол
Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол - РИА Новости, 12.10.2022
Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол
Европейские страны в попытках заместить российские нефть и газ заинтересованы в том, чтобы по максимуму выкачивать углеводороды из Африки, при этом Запад не... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:03
2022-10-12T13:03
2022-10-12T13:03
олег озеров
африка
европа
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Европейские страны в попытках заместить российские нефть и газ заинтересованы в том, чтобы по максимуму выкачивать углеводороды из Африки, при этом Запад не волнуют проблемы развития местного сектора энергетики, завил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров."Сейчас африканские государства создают Восточно-Африканский нефтепровод, почему-то европейцы против этого возражают. Почему они возражают против этого? А потому что это ведет к развитию собственного энергетического баланса и собственной энергетики африканских государств, тогда как Европа заинтересована в первую очередь сейчас в том, чтобы по максимуму выкачать ресурсы, углеводороды из Африки… Для того, чтобы заместить российскую нефть и российский газ. Интереса развивать промышленность и развивать энергетический сектор у них не наблюдается", - сказал Озеров в ходе дискуссии "Россия - Африка: устойчивое энергетическое развитие", организованной на площадке Российской энергетической недели.Посол МИД отметил, что ключевой задачей России в отношении африканских стран является укрепление их суверенитета как политического, так и экономического.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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олег озеров, африка, европа, россия
Олег Озеров, Африка, Европа, Россия
Независимость энергетики Африки противоречит интересам Европы, заявил посол
Посол Озеров: независимость энергетики стран Африки противоречит интересам Европы
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Европейские страны в попытках заместить российские нефть и газ заинтересованы в том, чтобы по максимуму выкачивать углеводороды из Африки, при этом Запад не волнуют проблемы развития местного сектора энергетики, завил посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.
"Сейчас африканские государства создают Восточно-Африканский нефтепровод, почему-то европейцы против этого возражают. Почему они возражают против этого? А потому что это ведет к развитию собственного энергетического баланса и собственной энергетики африканских государств, тогда как Европа заинтересована в первую очередь сейчас в том, чтобы по максимуму выкачать ресурсы, углеводороды из Африки… Для того, чтобы заместить российскую нефть и российский газ. Интереса развивать промышленность и развивать энергетический сектор у них не наблюдается", - сказал Озеров в ходе дискуссии "Россия - Африка: устойчивое энергетическое развитие", организованной на площадке Российской энергетической недели.
Посол МИД отметил, что ключевой задачей России в отношении африканских стран является укрепление их суверенитета как политического, так и экономического.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.