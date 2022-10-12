https://ria.ru/20221012/energetika-1823336676.html
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий - РИА Новости, 12.10.2022
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий
Энергетика порой становится объектом преступных действий террористов, как мы видели с "Северными потоками", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:30
2022-10-12T12:30
2022-10-12T12:37
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МОСКВА, 12 окт - РИА новости. Энергетика порой становится объектом преступных действий террористов, как мы видели с "Северными потоками", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Энергетика - это то, что нас развивает, энергетика - это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика - это то, что приводит к состоянию отчаяния целых народов в случае ее отсутствия, энергетика - это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с "потоками" и энергетика - это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны", - сказал он на церемонии награждения победителей конкурса "Энергия пера".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html
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россия, цены на нефть, мария захарова, дания, москва, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, Цены на нефть, Мария Захарова, Дания, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
12:30 12.10.2022 (обновлено: 12:37 12.10.2022)
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий
Песков заявил, что энергетика становится объектом преступных действий для террористов