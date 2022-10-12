https://ria.ru/20221012/embargo-1823408861.html
Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак
Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак
Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на восток, заявил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:40
2022-10-12T15:40
2022-10-12T16:00
россия
евросоюз
экономика
цены на нефть
александр новак
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на восток, заявил вице-премьер России Александр Новак."Мы, безусловно, понимаем и готовимся к той ситуации, которая будет, начиная с декабря месяца, эмбарго на поставку энергоресурсов. В первую очередь нефти, с декабря, и нефтепродуктов - с февраля. Для этого мы реализуем ряд проектов по переориентации наших энергетических ресурсов на Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).Он добавил, что власти рассчитывают на сохранение экспортного потенциала, "несмотря на все сложности и трудности". По его словам, Россия останется крупным ведущим энергетическом партнером для потребителей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/potok-1823414431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, экономика, цены на нефть, александр новак, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Россия, Евросоюз, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
15:40 12.10.2022 (обновлено: 16:00 12.10.2022)
Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак
Вице-премьер Новак заявил, что Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на восток, заявил вице-премьер России Александр Новак.
"Мы, безусловно, понимаем и готовимся к той ситуации, которая будет, начиная с декабря месяца, эмбарго на поставку энергоресурсов. В первую очередь нефти, с декабря, и нефтепродуктов - с февраля. Для этого мы реализуем ряд проектов по переориентации наших энергетических ресурсов на Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).
Он добавил, что власти рассчитывают на сохранение экспортного потенциала, "несмотря на все сложности и трудности". По его словам, Россия останется крупным ведущим энергетическом партнером для потребителей.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.