https://ria.ru/20221012/embargo-1823408861.html

Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак

Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022

Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, заявил Новак

Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на восток, заявил вице-премьер России Александр Новак. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:40

2022-10-12T15:40

2022-10-12T16:00

россия

евросоюз

экономика

цены на нефть

александр новак

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия готовится к эмбарго Евросоюза на нефть, реализует ряд проектов по переориентации энергоресурсов на восток, заявил вице-премьер России Александр Новак."Мы, безусловно, понимаем и готовимся к той ситуации, которая будет, начиная с декабря месяца, эмбарго на поставку энергоресурсов. В первую очередь нефти, с декабря, и нефтепродуктов - с февраля. Для этого мы реализуем ряд проектов по переориентации наших энергетических ресурсов на Восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе (РЭН).Он добавил, что власти рассчитывают на сохранение экспортного потенциала, "несмотря на все сложности и трудности". По его словам, Россия останется крупным ведущим энергетическом партнером для потребителей.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/potok-1823414431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, экономика, цены на нефть, александр новак, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022