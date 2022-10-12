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Аналитик рассказала, как подорожали книги в России с начала года - РИА Новости, 12.10.2022
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Аналитик рассказала, как подорожали книги в России с начала года
Аналитик рассказала, как подорожали книги в России с начала года - РИА Новости, 12.10.2022
Аналитик рассказала, как подорожали книги в России с начала года
Цены на книги в России в сентябре выросли в среднем на 15-20% по сравнению с январем, при этом изменения вызваны трудностями в отрасли, в том числе с импортным... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:23
2022-10-12T06:23
экономика
россия
книги
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Цены на книги в России в сентябре выросли в среднем на 15-20% по сравнению с январем, при этом изменения вызваны трудностями в отрасли, в том числе с импортным оборудованием, сообщила РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.Так, некоторые представители отрасли даже рассматривают в качестве возможного решения перенос печати книг и прочей полиграфической продукции за границу, например, в Индию, Китай или в Иран. По словам эксперта, это сейчас достаточно выгодно, поскольку курс текущий курс доллара не очень высокий. Однако при его росте выгода может пропасть.Акимова отмечает, что ситуация, сложившаяся в отрасли, достаточно серьезная. "Практически 90% оборудования, на котором в России печатают книги и прессу, произведено в западных странах. Дело не только в том, что большая часть оборудования - иностранное. Запчасти и комплектующие для типографского оборудования также производятся и поставляются в Россию с Запада", - поясняет эксперт.При этом есть возможность использовать старые запчасти для машин, которые больше не подлежат использованию или ремонту. И, по мнению эксперта, это пока что единственный выход из сложившейся ситуации. Однако говорить о дефиците на данный момент нельзя. "Пока что прошло недостаточно большое количество времени с момента введения санкций, чтобы был какие-то резкие изменения были заметны", - заключила эксперт.
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экономика, россия, книги
Экономика, Россия, Книги
06:23 12.10.2022
 
Аналитик рассказала, как подорожали книги в России с начала года

Аналитик Акимова: цены на книги в России с начала года выросли на 15-20 процентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосетительница в книжном магазине
Посетительница в книжном магазине - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетительница в книжном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Цены на книги в России в сентябре выросли в среднем на 15-20% по сравнению с январем, при этом изменения вызваны трудностями в отрасли, в том числе с импортным оборудованием, сообщила РИА Новости руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.
"Цены на печатную продукцию уже сейчас реагируют на трудности, которые возникают в отрасли. Уже произошел скачок цен на книги: в среднем на 15-20% (в сентябре к январю - ред.). Можно отметить тенденцию: чем более хорошего качества книга, тем больше она подорожала… Владельцы типографий опасаются, что вслед за удорожанием книг может начаться снижение спроса на данную продукцию", - считает она.
Так, некоторые представители отрасли даже рассматривают в качестве возможного решения перенос печати книг и прочей полиграфической продукции за границу, например, в Индию, Китай или в Иран. По словам эксперта, это сейчас достаточно выгодно, поскольку курс текущий курс доллара не очень высокий. Однако при его росте выгода может пропасть.
Акимова отмечает, что ситуация, сложившаяся в отрасли, достаточно серьезная. "Практически 90% оборудования, на котором в России печатают книги и прессу, произведено в западных странах. Дело не только в том, что большая часть оборудования - иностранное. Запчасти и комплектующие для типографского оборудования также производятся и поставляются в Россию с Запада", - поясняет эксперт.
"Их очень сложно, а зачастую даже невозможно импортозаместить. Дело в том, что у каждой печатной машинки или у другого оборудования, которое используется в типографском деле, есть своей серийный номер. Соответственно, комплектующие для этого оборудования также являются уникальными. Просто заказать подобные запасные части в других странах, например, в Индии или в Китае, с технической точки зрения невозможно", - подчеркнула она.
При этом есть возможность использовать старые запчасти для машин, которые больше не подлежат использованию или ремонту. И, по мнению эксперта, это пока что единственный выход из сложившейся ситуации. Однако говорить о дефиците на данный момент нельзя. "Пока что прошло недостаточно большое количество времени с момента введения санкций, чтобы был какие-то резкие изменения были заметны", - заключила эксперт.
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