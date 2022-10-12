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Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой - РИА Новости, 12.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221012/ekipirovka-1823514665.html
Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой
Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой - РИА Новости, 12.10.2022
Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой
В Тверской области для мобилизованных закуплена дополнительная экипировка, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:50
2022-10-12T19:50
тверская область
игорь руденя
тверь
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. В Тверской области для мобилизованных закуплена дополнительная экипировка, сообщает пресс-служба регионального правительства."По поручению губернатора региона Игоря Рудени приобретены спальные мешки, термосы, пенопропиленовые коврики, комплекты термобелья и утепленная резиновая обувь. Помимо этого, мобилизованные будут обеспечены индивидуальными аптечками, сформированными по рекомендациям министерства здравоохранения РФ", – отметили в пресс-службе.В настоящее время мобилизованные, размещенные в пунктах сбора и формирования пополнения Твери, обеспечены комплектами формы, в том числе зимней, необходимыми для быта и несения службы вещами.В регионе по поручению губернатора Игоря Рудени утвержден комплекс мер поддержки для семей мобилизованных граждан, призванных в Вооруженные Силы РФ.
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игорь руденя, тверь, россия, общество, частичная мобилизация в россии
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
19:50 12.10.2022
 

Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в экипировке
Военнослужащий в экипировке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в экипировке
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. В Тверской области для мобилизованных закуплена дополнительная экипировка, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По поручению губернатора региона Игоря Рудени приобретены спальные мешки, термосы, пенопропиленовые коврики, комплекты термобелья и утепленная резиновая обувь. Помимо этого, мобилизованные будут обеспечены индивидуальными аптечками, сформированными по рекомендациям министерства здравоохранения РФ", – отметили в пресс-службе.
В настоящее время мобилизованные, размещенные в пунктах сбора и формирования пополнения Твери, обеспечены комплектами формы, в том числе зимней, необходимыми для быта и несения службы вещами.
В регионе по поручению губернатора Игоря Рудени утвержден комплекс мер поддержки для семей мобилизованных граждан, призванных в Вооруженные Силы РФ.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 16:57Тверская область
Тверские власти утвердили меры поддержки семей мобилизованных
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьРоссияОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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