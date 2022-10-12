https://ria.ru/20221012/ekipirovka-1823514665.html

Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой

Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой - РИА Новости, 12.10.2022

Тверские власти обеспечили мобилизованных дополнительной экипировкой

В Тверской области для мобилизованных закуплена дополнительная экипировка, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:50

2022-10-12T19:50

2022-10-12T19:50

тверская область

игорь руденя

тверь

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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ТВЕРЬ, 12 окт – РИА Новости. В Тверской области для мобилизованных закуплена дополнительная экипировка, сообщает пресс-служба регионального правительства."По поручению губернатора региона Игоря Рудени приобретены спальные мешки, термосы, пенопропиленовые коврики, комплекты термобелья и утепленная резиновая обувь. Помимо этого, мобилизованные будут обеспечены индивидуальными аптечками, сформированными по рекомендациям министерства здравоохранения РФ", – отметили в пресс-службе.В настоящее время мобилизованные, размещенные в пунктах сбора и формирования пополнения Твери, обеспечены комплектами формы, в том числе зимней, необходимыми для быта и несения службы вещами.В регионе по поручению губернатора Игоря Рудени утвержден комплекс мер поддержки для семей мобилизованных граждан, призванных в Вооруженные Силы РФ.

https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821501040.html

тверь

россия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, россия, общество, частичная мобилизация в россии