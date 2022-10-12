15:55 12.10.2022 (обновлено: 16:59 12.10.2022)
На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак
Новак заявил об устранении технологической неисправности на нефтепроводе "Дружба"
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность, ее уже устранили, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — сообщил он.
В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отмечают падение давления в трубопроводе.
Кроме того, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что компания получила уведомление от Польши об утечке на нефтепроводе, но говорить о сроках устранения и причинах ЧП рано, пока не произведен осмотр.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.