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На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
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На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак
На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак
Причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность, ее уже устранили, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:55
2022-10-12T16:59
александр новак
нефтепровод "дружба"
россия
германия
польша
транснефть
экономика
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность, ее уже устранили, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — сообщил он.В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отмечают падение давления в трубопроводе.Кроме того, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что компания получила уведомление от Польши об утечке на нефтепроводе, но говорить о сроках устранения и причинах ЧП рано, пока не произведен осмотр.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, нефтепровод "дружба", россия, германия, польша, транснефть, экономика
Александр Новак, Нефтепровод "Дружба", Россия, Германия, Польша, Транснефть, Экономика
15:55 12.10.2022 (обновлено: 16:59 12.10.2022)
 
На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак

Новак заявил об устранении технологической неисправности на нефтепроводе "Дружба"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность, ее уже устранили, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
"Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — сообщил он.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:59
В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"
В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отмечают падение давления в трубопроводе.
Кроме того, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что компания получила уведомление от Польши об утечке на нефтепроводе, но говорить о сроках устранения и причинах ЧП рано, пока не произведен осмотр.
Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Инженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
16:11
Устранение утечки на "Дружбе" займет от двух до десяти дней
 
Александр НовакНефтепровод "Дружба"РоссияГерманияПольшаТранснефтьЭкономика
 
 
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