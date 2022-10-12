https://ria.ru/20221012/druzhba-1823416550.html

На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак

На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022

На нефтепроводе "Дружба" была технологическая неисправность, заявил Новак

Причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность, ее уже устранили, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:55

2022-10-12T15:55

2022-10-12T16:59

александр новак

нефтепровод "дружба"

россия

германия

польша

транснефть

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759527536_0:165:3212:1971_1920x0_80_0_0_3f65e2b94e941f7087dd0d6e9cdd1cd6.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Причиной утечки нефти на польском участке трубопровода "Дружба" была неисправность, ее уже устранили, заявил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели."Я так понимаю, что там была какая-то технологическая неисправность, но она вроде бы уже восстановлена", — сообщил он.В среду утром польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" — той, что идет в Германию. В правительстве Польши считают, что оснований говорить о диверсии нет. Власти немецкой земли Бранденбург, со своей стороны, заявили, что отмечают падение давления в трубопроводе.Кроме того, вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов заявил, что компания получила уведомление от Польши об утечке на нефтепроводе, но говорить о сроках устранения и причинах ЧП рано, пока не произведен осмотр.Нефтепровод "Дружба" — самый протяженный в мире, его длина около четырех тысяч километров. Он берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии, Польши и Германии и южный — через Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html

https://ria.ru/20221012/utechka-1823423217.html

россия

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр новак, нефтепровод "дружба", россия, германия, польша, транснефть, экономика