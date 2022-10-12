https://ria.ru/20221012/druzhba-1823357386.html
В ФРГ заявили, что выясняют детали происшествия на трубопроводе "Дружба"
В ФРГ заявили, что выясняют детали происшествия на трубопроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В ФРГ заявили, что выясняют детали происшествия на трубопроводе "Дружба"
Германия следит за ситуацией на трубопроводе "Дружба" и находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, заявил представитель Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:32
2022-10-12T13:32
2022-10-12T14:31
в мире
германия
нефтепровод "дружба"
польша
росток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587611_0:0:2235:1258_1920x0_80_0_0_fd59507a6df348fc6d425897fc380f0e.jpg
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Германия следит за ситуацией на трубопроводе "Дружба" и находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, заявил представитель Минэкономики ФРГ."Одиннадцатого октября 2022 года было обнаружено падение давления в части трубопроводной системы "Дружба", расположенной к западу от Плоцка, об этом сообщил польский оператор трубопровода PERN... Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", - говорится в сообщении Минэкономики ФРГ.В этой связи, по данным министерства, окончательных выводов произошедшего пока нет."В настоящее время надежность поставок в Германии гарантирована. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода - в Шведте и Лойне продолжают получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба 1" через Польшу. Эти поставки не прерывались", - отметил представитель ведомства."Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. И НПЗ в Шведте, и в Лойне в последние недели намеренно увеличили свои собственные запасы нефти - в качестве меры предосторожности", - добавили в ведомстве.Уточняется, что оба НПЗ также имеют маршруты поставок через порты Ростока и Гданьска.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823369688.html
https://ria.ru/20221012/neft-1823338577.html
германия
польша
росток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759587625_0:0:1841:1381_1920x0_80_0_0_60599c96c6c69b609c06884762a0c500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, нефтепровод "дружба", польша, росток
В мире, Германия, Нефтепровод "Дружба", Польша, Росток
13:32 12.10.2022 (обновлено: 14:31 12.10.2022)
В ФРГ заявили, что выясняют детали происшествия на трубопроводе "Дружба"
В Германии заявили, что продолжают выяснять детали происшествия на трубопроводе "Дружба"
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Германия следит за ситуацией на трубопроводе "Дружба" и находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, заявил представитель Минэкономики ФРГ.
"Одиннадцатого октября 2022 года было обнаружено падение давления в части трубопроводной системы "Дружба", расположенной к западу от Плоцка, об этом сообщил польский оператор трубопровода PERN... Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", - говорится в сообщении Минэкономики ФРГ.
В этой связи, по данным министерства, окончательных выводов произошедшего пока нет.
"В настоящее время надежность поставок в Германии гарантирована. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода - в Шведте и Лойне продолжают получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба 1" через Польшу
. Эти поставки не прерывались", - отметил представитель ведомства.
"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. И НПЗ в Шведте, и в Лойне в последние недели намеренно увеличили свои собственные запасы нефти - в качестве меры предосторожности", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что оба НПЗ также имеют маршруты поставок через порты Ростока
и Гданьска
.