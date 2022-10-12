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В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным - РИА Новости, 12.10.2022
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В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным
В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным - РИА Новости, 12.10.2022
В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным
Надежность поставок в ФРГ по-прежнему гарантирована, оба НПЗ в Шведте и Лойне продолжают получать нефть по "Дружбе 1" через Польшу, Германия следит за ситуацией РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:26
2022-10-12T14:25
нефтепровод "дружба"
польша
германия
в мире
нефть
россия
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Надежность поставок в ФРГ по-прежнему гарантирована, оба НПЗ в Шведте и Лойне продолжают получать нефть по "Дружбе 1" через Польшу, Германия следит за ситуацией и находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, заявил представитель Минэкономики ФРГ."Одиннадцатого октября 2022 года было обнаружено падение давления в части трубопроводной системы "Дружба", расположенной к западу от Плоцка, об этом сообщил польский оператор трубопровода PERN... Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", - говорится в сообщении Минэкономики ФРГ.В этой связи, по данным министерства, окончательных выводов произошедшего пока нет."В настоящее время надежность поставок в Германии гарантирована. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода - в Шведте и Лойне продолжают получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба 1" через Польшу. Эти поставки не прерывались", - отметил представитель ведомства."Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. И НПЗ в Шведте, и в Лойне в последние недели намеренно увеличили свои собственные запасы нефти - в качестве меры предосторожности", - добавили в ведомстве.Уточняется, что оба НПЗ также имеют маршруты поставок через порты Ростока и Гданьска.
https://ria.ru/20221012/neft-1823338577.html
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нефтепровод "дружба", польша, германия, в мире, нефть, россия
Нефтепровод "Дружба", Польша, Германия, В мире, Нефть, Россия
13:26 12.10.2022 (обновлено: 14:25 12.10.2022)
 
В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным

В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным, а не диверсией

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Надежность поставок в ФРГ по-прежнему гарантирована, оба НПЗ в Шведте и Лойне продолжают получать нефть по "Дружбе 1" через Польшу, Германия следит за ситуацией и находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, заявил представитель Минэкономики ФРГ.
"Одиннадцатого октября 2022 года было обнаружено падение давления в части трубопроводной системы "Дружба", расположенной к западу от Плоцка, об этом сообщил польский оператор трубопровода PERN... Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", - говорится в сообщении Минэкономики ФРГ.
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:36
Сбор разлитой нефти после аварии на "Дружбе" займет еще несколько часов
В этой связи, по данным министерства, окончательных выводов произошедшего пока нет.
"В настоящее время надежность поставок в Германии гарантирована. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода - в Шведте и Лойне продолжают получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба 1" через Польшу. Эти поставки не прерывались", - отметил представитель ведомства.
"Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. И НПЗ в Шведте, и в Лойне в последние недели намеренно увеличили свои собственные запасы нефти - в качестве меры предосторожности", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что оба НПЗ также имеют маршруты поставок через порты Ростока и Гданьска.
Рабочий на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12:01
В Варшаве прокомментировали аварию на нефтепроводе "Дружба"
 
Нефтепровод "Дружба"ПольшаГерманияВ миреНефтьРоссия
 
 
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