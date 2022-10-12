https://ria.ru/20221012/druzhba-1823353396.html

В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным

В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным - РИА Новости, 12.10.2022

В Польше заявили, что повреждение нефтепровода "Дружба" было случайным

Надежность поставок в ФРГ по-прежнему гарантирована, оба НПЗ в Шведте и Лойне продолжают получать нефть по "Дружбе 1" через Польшу, Германия следит за ситуацией РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:26

2022-10-12T13:26

2022-10-12T14:25

нефтепровод "дружба"

польша

германия

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нефть

россия

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Надежность поставок в ФРГ по-прежнему гарантирована, оба НПЗ в Шведте и Лойне продолжают получать нефть по "Дружбе 1" через Польшу, Германия следит за ситуацией и находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами, заявил представитель Минэкономики ФРГ."Одиннадцатого октября 2022 года было обнаружено падение давления в части трубопроводной системы "Дружба", расположенной к западу от Плоцка, об этом сообщил польский оператор трубопровода PERN... Согласно первоначальной информации от польских властей, предполагается, что повреждение было случайным, а не диверсией. Однако точное выяснение фактов продолжается", - говорится в сообщении Минэкономики ФРГ.В этой связи, по данным министерства, окончательных выводов произошедшего пока нет."В настоящее время надежность поставок в Германии гарантирована. Сейчас два нефтеперерабатывающих завода - в Шведте и Лойне продолжают получать сырую нефть по трубопроводу "Дружба 1" через Польшу. Эти поставки не прерывались", - отметил представитель ведомства."Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. И НПЗ в Шведте, и в Лойне в последние недели намеренно увеличили свои собственные запасы нефти - в качестве меры предосторожности", - добавили в ведомстве.Уточняется, что оба НПЗ также имеют маршруты поставок через порты Ростока и Гданьска.

https://ria.ru/20221012/neft-1823338577.html

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефтепровод "дружба", польша, германия, в мире, нефть, россия