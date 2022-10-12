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В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
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В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:03
2022-10-12T12:20
германия
бранденбург
россия
в мире
нефть
нефтепровод "дружба"
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется, сообщило немецкое информагентство dpa."Произошло падение давления в "Дружбе", в частности, во второй магистрали", - приводит агентство слова Штайнбаха. В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт."Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", - добавил министр."Дружба" является основным трубопроводом, по которому сырая нефть поступает в Германию.Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечал оператор.
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германия, бранденбург, россия, в мире, нефть, нефтепровод "дружба"
Германия, Бранденбург, Россия, В мире, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
12:03 12.10.2022 (обновлено: 12:20 12.10.2022)
 
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"

Министр экономики Бранденбурга Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер нефтегазовой компании проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется, сообщило немецкое информагентство dpa.
"Произошло падение давления в "Дружбе", в частности, во второй магистрали", - приводит агентство слова Штайнбаха. В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:59
В Сербии назвали ЧП с "Дружбой" продолжением событий на "Северном потоке"
"Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", - добавил министр.
"Дружба" является основным трубопроводом, по которому сырая нефть поступает в Германию.
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечал оператор.
Рабочий на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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ГерманияБранденбургРоссияВ миреНефтьНефтепровод "Дружба"
 
 
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