https://ria.ru/20221012/druzhba-1823327143.html

В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"

В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022

В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"

Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:03

2022-10-12T12:03

2022-10-12T12:20

германия

бранденбург

россия

в мире

нефть

нефтепровод "дружба"

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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется, сообщило немецкое информагентство dpa."Произошло падение давления в "Дружбе", в частности, во второй магистрали", - приводит агентство слова Штайнбаха. В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт."Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", - добавил министр."Дружба" является основным трубопроводом, по которому сырая нефть поступает в Германию.Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечал оператор.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, бранденбург, россия, в мире, нефть, нефтепровод "дружба"