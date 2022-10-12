https://ria.ru/20221012/druzhba-1823327143.html
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 12.10.2022
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:03
2022-10-12T12:03
2022-10-12T12:20
германия
бранденбург
россия
в мире
нефть
нефтепровод "дружба"
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БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости. Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется, сообщило немецкое информагентство dpa."Произошло падение давления в "Дружбе", в частности, во второй магистрали", - приводит агентство слова Штайнбаха. В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт."Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", - добавил министр."Дружба" является основным трубопроводом, по которому сырая нефть поступает в Германию.Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечал оператор.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бранденбург, россия, в мире, нефть, нефтепровод "дружба"
Германия, Бранденбург, Россия, В мире, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
12:03 12.10.2022 (обновлено: 12:20 12.10.2022)
В Германии сообщили о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
Министр экономики Бранденбурга Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба"
БЕРЛИН, 12 окт - РИА Новости.
Министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба", в частности, во второй магистрали, причина утечки выясняется, сообщило немецкое информагентство dpa
.
"Произошло падение давления в "Дружбе", в частности, во второй магистрали", - приводит агентство слова Штайнбаха. В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт.
"Причина утечки в настоящее время расследуется, мы пока не знаем подробностей", - добавил министр.
"Дружба" является основным трубопроводом, по которому сырая нефть поступает в Германию.
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, отмечал оператор.