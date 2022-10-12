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Белоруссия отрицает слухи об использовании иранских дронов с ее территории - РИА Новости, 12.10.2022
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Белоруссия отрицает слухи об использовании иранских дронов с ее территории
Белоруссия отрицает слухи об использовании иранских дронов с ее территории - РИА Новости, 12.10.2022
Белоруссия отрицает слухи об использовании иранских дронов с ее территории
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал враньем заявления Киева о якобы применении с белорусской территории против Украины иранских дронов,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:51
2022-10-12T17:36
в мире
александр вольфович
белоруссия
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал враньем заявления Киева о якобы применении с белорусской территории против Украины иранских дронов, подчеркнув, что Минск хотят всячески втянуть в конфликт."Обсуждается возможность удара по территории Беларуси, нас всячески пытаются втянуть в проводимую Россией специальную военную операцию", – приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.По его словам, для этого ищут различные предлоги, пытаются обвинить в том, что якобы российские военные переместили на территорию Белоруссии дроны иранского производства. По словам Вольфовича, то же говорили о том, что якобы из Белоруссии собрались наносить удары по украинским городам. "Абсолютное вранье! Хотя эта информация по различным источникам проводится", – заявил Вольфович.Госсекретарь добавил, что белорусский президент держит на постоянном контроле военно-политическую обстановку вокруг страны, на систематической основе заслушивает руководителей силового блока в том числе по принятым мерам для обеспечения безопасности.По данным агентства, госсекретарь совбеза заявил, что "в стране делается все, чтобы Беларусь не втянуть ни в какую агрессию". Он добавил, что обстановка в республике контролируемая: есть армия, спецслужбы, органы пограничной службы.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html
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в мире, александр вольфович, белоруссия, украина, киев, иран, бпла
В мире, Александр Вольфович, Белоруссия, Украина, Киев, Иран, БПЛА
16:51 12.10.2022 (обновлено: 17:36 12.10.2022)
 
Белоруссия отрицает слухи об использовании иранских дронов с ее территории

Совбез Белоруссии назвал враньем применение с ее территории против Украины иранских дронов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал враньем заявления Киева о якобы применении с белорусской территории против Украины иранских дронов, подчеркнув, что Минск хотят всячески втянуть в конфликт.
"Обсуждается возможность удара по территории Беларуси, нас всячески пытаются втянуть в проводимую Россией специальную военную операцию", – приводит слова Вольфовича агентство Sputnik Беларусь.
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По его словам, для этого ищут различные предлоги, пытаются обвинить в том, что якобы российские военные переместили на территорию Белоруссии дроны иранского производства. По словам Вольфовича, то же говорили о том, что якобы из Белоруссии собрались наносить удары по украинским городам. "Абсолютное вранье! Хотя эта информация по различным источникам проводится", – заявил Вольфович.
Госсекретарь добавил, что белорусский президент держит на постоянном контроле военно-политическую обстановку вокруг страны, на систематической основе заслушивает руководителей силового блока в том числе по принятым мерам для обеспечения безопасности.
По данным агентства, госсекретарь совбеза заявил, что "в стране делается все, чтобы Беларусь не втянуть ни в какую агрессию". Он добавил, что обстановка в республике контролируемая: есть армия, спецслужбы, органы пограничной службы.
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В миреАлександр ВольфовичБелоруссияУкраинаКиевИранБПЛА
 
 
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