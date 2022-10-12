https://ria.ru/20221012/donetsk-1823462359.html

В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022

В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:26

2022-10-12T17:26

2022-10-12T17:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Украинские боевики атаковали Пролетарский район Донецка, по улице Январской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под обстрелом украинских войск.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс