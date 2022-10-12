https://ria.ru/20221012/donetsk-1823462359.html
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:26
2022-10-12T17:26
2022-10-12T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Украинские боевики атаковали Пролетарский район Донецка, по улице Январской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под обстрелом украинских войск.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: женщина получила ранения при обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка