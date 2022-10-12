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В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/donetsk-1823462359.html
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.10.2022
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ
Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:26
2022-10-12T17:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."Украинские боевики атаковали Пролетарский район Донецка, по улице Январской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под обстрелом украинских войск.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
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происшествия, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс
17:26 12.10.2022
 
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: женщина получила ранения при обстреле ВСУ Пролетарского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики атаковали Пролетарский район Донецка, по улице Январской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под обстрелом украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Донбасс
 
 
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