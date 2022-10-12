https://ria.ru/20221012/donetsk-1823401164.html
ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка
ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка - РИА Новости, 12.10.2022
ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка
Мэр столицы ДНР Алексей со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:22
2022-10-12T15:22
2022-10-12T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
буденновский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мэр столицы ДНР Алексей со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под обстрелом украинских войск."Местные жители сообщают о прилетах в Пролетарском и Буденновском районах Донецка. Раньше этим районы считались глубоким тылом, куда долгие годы не прилетало. Зато сейчас все поменялось", - написал он в своем Telegram-канале.
буденновский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буденновский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Пролетарский и Буденновский районы города