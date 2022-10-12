https://ria.ru/20221012/donetsk-1823401164.html

ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка

ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка - РИА Новости, 12.10.2022

ВСУ обстреляли тыловые районы Донецка

Мэр столицы ДНР Алексей со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:22

2022-10-12T15:22

2022-10-12T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

буденновский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Мэр столицы ДНР Алексей со ссылкой на местных жителей сообщил, что Пролетарский и Буденновский районы, которые раньше считались "глубоким тылом", находятся под обстрелом украинских войск."Местные жители сообщают о прилетах в Пролетарском и Буденновском районах Донецка. Раньше этим районы считались глубоким тылом, куда долгие годы не прилетало. Зато сейчас все поменялось", - написал он в своем Telegram-канале.

буденновский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, буденновский район, донецкая народная республика, донецк (днр)