https://ria.ru/20221012/donetsk-1823323026.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:49
2022-10-12T11:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
донбасс
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.18 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:49 12.10.2022 (обновлено: 11:50 12.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку семь ракет из "Града"