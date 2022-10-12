https://ria.ru/20221012/donetsk-1823323026.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:49

2022-10-12T11:49

2022-10-12T11:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь ракет из РСЗО "Град", сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.18 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

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донбасс

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины