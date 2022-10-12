https://ria.ru/20221012/donbass-1823431155.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпустив 18 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:29

2022-10-12T16:29

2022-10-12T16:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпустив 18 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.00 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.05 по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)