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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/donbass-1823431155.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпустив 18 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:29
2022-10-12T16:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпустив 18 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.00 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.05 по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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происшествия, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, Пантелеймоновка (Горловский район)
16:29 12.10.2022 (обновлено: 16:30 12.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Пантелеймоновке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпустив 18 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Представительство добавило, что в 15.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.00 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.05 по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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