16:29 12.10.2022 (обновлено: 16:30 12.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Пантелеймоновке
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Пантелеймоновку, выпустив 18 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.15 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.20 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 16.00 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 16.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров и в 16.05 по Пантелеймоновке - пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.