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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:27
2022-10-12T13:27
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
ясиноватая
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.25 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, а в 11.55 и 12.05 - шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
ясиноватая
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происшествия, донецк (днр), ясиноватая, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:27 12.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 15 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 15 снарядов, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Представительство добавило, что в 11.25 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, а в 11.55 и 12.05 - шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Кроме того, в 12.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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