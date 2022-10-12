https://ria.ru/20221012/donbass-1823347690.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 12.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:14

2022-10-12T13:14

2022-10-12T13:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

макеевка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке семь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.15 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.38 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

макеевка

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины, донбасс